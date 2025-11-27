Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Бізнес

RSS

ДПС запустила сервіс TAX Control для скарг про порушення у торгівлі, громадському харчуванні та послугах

142
ДПС запустила сервіс TAX Control для скарг про порушення у торгівлі, громадському харчуванні та послугах

Державна податкова служба України (ДПС) запустила сервіс TAX Control, через який громадяни можуть повідомляти про порушення у торгівлі, громадському харчуванні та послугах. За перший тиждень надійшло близько 100 повідомлень.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба ДПС.

"Це дуже зручний інструмент, який дозволяє абсолютно кожному долучитися до боротьби з тінню", – підкреслила очільниця ДПС Леся Карнаух.

Найбільше громадяни скаржаться на невидачу фіскальних чеків та незастосування РРО/ПРРО - таких випадків 45 %. Ще 19,5 % звернень стосуються відмови розрахунку банківською карткою, а решта 35,5 % - інших порушень, серед яких робота без державної реєстрації або працівники, які не оформлені офіційно.

Леся Карнаух підкреслила, що сервіс TAX Control не є інструментом тиску податкової служби. Перевірки проводяться лише за наявності реальних підстав, і це відповідає послідовній позиції ДПС.

"TAX Control" – це про спільну відповідальність. Бо коли кожен з нас буде долучатися до боротьби з тінню і не замовчувати про порушення, то цій тіні ми просто не залишимо шансів на процвітання", – додала вона.

Віджет TAX Control доступний на вебпорталі Державної податкової служби у правому верхньому куті сторінки.

Через нього громадяни можуть цілодобово повідомляти про порушення, зокрема:

  • невидачу фіскального чека;
  • торгівлю без ліцензії або з порушенням правил продажу підакцизних товарів;
  • відмову прийняти оплату карткою;
  • роботу без державної реєстрації;
  • використання неоформлених працівників.

Сервіс працює на будь-якому пристрої.

ДПС, TAX Control
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Четверг, 27 ноября 2025
Среда, 26 ноября 2025
Вторник, 25 ноября 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023