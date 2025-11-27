ДПС запустила сервіс TAX Control для скарг про порушення у торгівлі, громадському харчуванні та послугах

Державна податкова служба України (ДПС) запустила сервіс TAX Control, через який громадяни можуть повідомляти про порушення у торгівлі, громадському харчуванні та послугах. За перший тиждень надійшло близько 100 повідомлень.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба ДПС.

"Це дуже зручний інструмент, який дозволяє абсолютно кожному долучитися до боротьби з тінню", – підкреслила очільниця ДПС Леся Карнаух.

Найбільше громадяни скаржаться на невидачу фіскальних чеків та незастосування РРО/ПРРО - таких випадків 45 %. Ще 19,5 % звернень стосуються відмови розрахунку банківською карткою, а решта 35,5 % - інших порушень, серед яких робота без державної реєстрації або працівники, які не оформлені офіційно.

Леся Карнаух підкреслила, що сервіс TAX Control не є інструментом тиску податкової служби. Перевірки проводяться лише за наявності реальних підстав, і це відповідає послідовній позиції ДПС.

"TAX Control" – це про спільну відповідальність. Бо коли кожен з нас буде долучатися до боротьби з тінню і не замовчувати про порушення, то цій тіні ми просто не залишимо шансів на процвітання", – додала вона.

Віджет TAX Control доступний на вебпорталі Державної податкової служби у правому верхньому куті сторінки.

Через нього громадяни можуть цілодобово повідомляти про порушення, зокрема:

невидачу фіскального чека;

торгівлю без ліцензії або з порушенням правил продажу підакцизних товарів;

відмову прийняти оплату карткою;

роботу без державної реєстрації;

використання неоформлених працівників.

Сервіс працює на будь-якому пристрої.