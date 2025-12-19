Туск: У питанні надання репараційного кредиту для України було досягнуто переломного моменту

Прем'єр Польщі Дональд Туск повідомив, що у питанні надання репараційного кредиту для України за рахунок російських активів було досягнуто «переломного моменту». Наразі ведеться робота над технічними деталями рішення.
Як пише Слово і діло, заяву Туска цитує Укрінформ.
«Ми точно досягли переломного моменту. А переломний момент означає, що всі погоджуються, що варто спробувати, і що було б справедливо, виправдано і добре для Європи використовувати російські кошти для України», – вважає політик.
За його словами, все йде до того, що Україна отримає репараційний кредит за рахунок заморожених росактивів.
Разом з тим Туск прогнозує, що деякі країни ЄС спробують «максимізувати свої гарантії» щодо цього рішення.
