Рютте назвав країни, які виступають проти членства України в Альянсі

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що проти членства України в Альянсі виступають Угорщина, Сполучені Штати, Словаччина та, можливо, ще кілька союзників.
Про це пише УНН із посиланням на The Guardian.
Рютте зауважив, що будь-яка країна євроатлантичного регіону може подати заявку на членство в НАТО. Він також нагадав, що на Вашингтонському саміті минулого року у Вашингтоні у 2024 році союзники домовилися про незворотний шлях України до НАТО. Проте, за його словами, на практиці кілька членів НАТО виступають проти вступу України.
"... є практичний елемент. І практичний елемент полягає в тому, що зараз, коли ми говоримо, кілька союзників кажуть, що вони не дадуть своєї згоди, і тому утримаються від одностайного голосування щодо вступу України до НАТО; такі країни, як Угорщина, Сполучені Штати, Словаччина та, можливо, ще кілька. Тож у цьому полягає практичний сенс", - наголосив генсек НАТО.
Рютте також говорив про "три рівні" гарантій безпеки для України після мирної угоди, починаючи зі Збройних сил України, потім Коаліції бажаючих та підтримки США.
"Наразі тривають обговорення того, що саме це означатиме і як тоді виглядатиме цей колективний пакет гарантій безпеки", – каже він.
