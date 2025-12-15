Президент Фінляндії: Мирна угода щодо України ближча, ніж будь-коли за останні чотири роки

Угода про припинення війни в Україні зараз є ближчою, ніж будь-коли за останні чотири роки. Про це в інтерв’ю телеканалу Buitenhof заявив президент Фінляндії Александр Стубб, коментуючи перебіг міжнародних перемовин, передає УНН.

Александр Стубб наголосив, що переговори перебувають на ключовій стадії. За його словами, нинішній момент є критичним для досягнення домовленостей, а дипломатичні зусилля партнерів України вийшли на практичний рівень.

«Мирна угода ближче, ніж будь-коли за ці чотири роки. Зараз критичний момент переговорів», - сказав він.

Глава фінської держави зазначив, що Сполучені Штати Америки, Україна та європейські країни одночасно працюють над трьома ключовими документами, які мають закласти основу майбутнього миру.

Він уточнив, що йдеться про мирний план із 20 пунктів, пакет гарантій безпеки для України, а також комплексну програму післявоєнної відбудови країни.