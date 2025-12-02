Зеленський: росія посилює психологічний та фізичний тиск на українців, щоб зламати їхню стійкість

Президент Володимир Зеленський заявив, що росія посилює психологічний та фізичний тиск на українців, щоб зламати їхню стійкість.

Про це глава держави повідомив під час спільної з президентом Франції Еммануелем Макроном пресконференції у Парижі, передає кореспондент Укрінформу.

«Тиск на Україну політичний і військовий буде по різних напрямках - не тільки на полі бою, ми також бачимо збільшення ударів ракет, дронів. Це тиск серйозний, і не тільки психологічний, а й фізичний тиск на наше населення, щоб просто зламати українців», - сказав Зеленський.

Він зазначив, що зараз війна змінилася - ударні дрони, ракети б’ють значно сильніше і масованіше.

«Сьогодні був жорстокий ракетний удар по нашому місту, по Дніпру. На жаль, є загиблі, мої співчуття рідним та близьким. Таку загрозу ударів треба прибрати. Тому контроль за безпекою - це теж вагоме питання і його треба вирішувати», - додав Президент.

Він подякував Франції та іншим партнерам, які в рамках Коаліції охочих опрацьовують це питання.

«Так само ми маємо гарантувати, що росія не відчує для себе чогось такого, що буде сприйматись нею як винагорода за цю війну. Війна не повинна стати прибутковою справою, щоб інші не хотіли повторити такі кроки», - додав глава Української держави.