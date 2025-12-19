Лубінець пропонує запровадити альтернативну ідентифікацію для людей з інвалідністю

Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець пропонує Національному банку запровадити альтернативну ідентифікацію для людей з інвалідністю.
Як заявив омбудсман, інцидент у Приватбанку з військовим, який втрати на війні кінцівки і не зміг відновити звичним способом картку для виплат – не єдиний, який стався за останні роки.
«Подібна ситуація, про яку я розповім далі, уже траплялася у 2023 році. Тоді до мене звернулася людина з інвалідністю, яка після ампутації кінцівок не могла пройти стандартну фотоідентифікацію в банку при оформленні картки для соціальних виплат і їй довелося оформлювати довіреність. Я тоді звертався до НБУ, але жодних належних заходів не було вжито для врегулювання цієї проблеми», - розповів Лубінець.
Уповноважений зауважив, що ні законодавство, ні нормативні акти НБУ не дозволяють обмежувати людей з інвалідністю у доступі до банківських послуг. «Водночас реальна практика свідчить про інше: більшість банків застосовують однакові процедури до всіх, незважаючи на фізичні можливості людини», - додав Лубінець.
Омбудсман пропонує здійснити моніторинг процесу застосування банками обов’язкової фотоідентифікації під час оформлення платіжних карток; напрацювати рекомендації для банків щодо належного обслуговування осіб з інвалідністю; опрацювати нормативні зміни, зокрема, можливість заборонити процедуру «фото з карткою» для осіб з інвалідністю або застосовувати її лише за згодою людини, передбачивши альтернативні способи ідентифікації.
«Крім того, я направив лист до голови правління «ПриватБанку» з вимогою провести внутрішню службову перевірку дій працівників відповідного відділення», - додав Лубінець.
