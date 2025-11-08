НБУ: Міжнародні валютні резерви досягли рекордного показника з моменту набуття Україною незалежності

Міжнародні валютні резерви України станом на 1 листопада 2025 року склали 49,5 мільярда доларів. Це рекордний показник з моменту набуття Україною незалежності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Національного банку України (НБУ).
Зазначається, що загальний обсяг міжнародних резервів становить 49,516 мільярда доларів. Це найвищий показник за всю історію України.
Зокрема за жовтень резерви зросли на 6,4%. Це стало можливим завдяки тому, що надходження фінансової допомоги від партнерів перевищили витрати валюти Нацбанком. Скільки грошей отримала Україна:
Також резерви зросли завдяки тому, що Нацбанк провів переоцінку вартості фінансових інструментів. Переоцінка принесла 126,8 мільйона доларів США додаткової вартості резервів.
