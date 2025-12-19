Зеленський визнав дефіцит деяких ракет для систем протиповітряної оборони

Президент України Володимир Зеленський заявив про дефіцит деяких ракет для систем протиповітряної оборони під час пресконференції у Брюсселі.

Президент вирішив не уточнювати публічно, про які саме типи ракет і системи йдеться, щоб не надавати ворогу зайвих розвідувальних даних.

"Ми сьогодні говоримо і про ППО, про деякі ракети, не хочу говорити вголос, яких дефіцит. Є деякі системи, на яких немає деяких видів ракет. Я сьогодні проговорював з партнерами, що ми можемо дискутувати довго і багато, але кожного дня летить. Кожну хвилину кудись прилітає. Це треба збивати", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що механізми підтримки варіюються: партнери або передають ракети безпосередньо, або надають ліцензії на їх виготовлення, або виділяють кошти, за які Україна згодом закуповує озброєння самостійно.