Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Звідки гроші, Максиме Кріппо?

119

Максим Кріппа увійшов до топ-30 найбагатших українців за версією NV. Формально — історія успіху. По суті — історія, яка потребує публічного пояснення.

До повномасштабної війни у Максима Кріппи не було ані значного капіталу, ані великих активів. Згідно з декларацією за 2015 рік, вартість усього його рухомого й нерухомого майна становила менше 300 тисяч доларів. Належні йому підприємства у Броварах майже не сплачували податків і навіть за місцевими мірками не дотягували до рівня середніх платників.

Після 24 лютого 2022 року фінансова картина різко змінюється. У публічному просторі з’являється інформація про придбання та інвестиції, які вимірюються сотнями мільйонів доларів. Йдеться, зокрема, про купівлю готелів «Україна» та «Дніпро», бізнес-центру «Парус», Міжнародного виставкового центру, більше 100 тисяч квадратних метрів нерухомості в Дубаї, а також про інвестицію $100 млн у будівельну компанію DIM і внесення застави за кума президента — віцепрем’єра Олексія Чернишова. У цей самий період Кріппа також стає власником медичних, медіа та цифрових активів.

Варто окремо наголосити: у цьому переліку наведено лише частину активів, кожен з яких має орієнтовну вартість понад $50 млн. Це не повний список власності. Поза ним залишаються інші об’єкти нерухомості й медіаактиви, які додатково збільшують реальний масштаб статків.

До війни — активи на 300 тисяч доларів. Після 24 лютого 2022 року — масштаб придбань та інвестицій обчислюється сотнями мільйонів доларів. Реальний обсяг активів — з урахуванням нерухомості є суттєво більшим за 1 млрд доларів.

Це не питання заздрості і не персональна атака. Це питання прозорості та відповідальності. В умовах війни, коли держава виживає за рахунок податків громадян і міжнародної допомоги, навіть цей обмежений перелік найдорожчих активів виглядає аномально на тлі довоєнного фінансового стану.

Українське суспільство має право отримати чітку відповідь: звідки походять ці кошти — і чому держава досі не дала цьому публічного пояснення?

Чернишов, Кріппа
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Четверг, 18 декабря 2025
Среда, 17 декабря 2025
Вторник, 16 декабря 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023