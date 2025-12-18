Звідки гроші, Максиме Кріппо?

Максим Кріппа увійшов до топ-30 найбагатших українців за версією NV. Формально — історія успіху. По суті — історія, яка потребує публічного пояснення.

До повномасштабної війни у Максима Кріппи не було ані значного капіталу, ані великих активів. Згідно з декларацією за 2015 рік, вартість усього його рухомого й нерухомого майна становила менше 300 тисяч доларів. Належні йому підприємства у Броварах майже не сплачували податків і навіть за місцевими мірками не дотягували до рівня середніх платників.

Після 24 лютого 2022 року фінансова картина різко змінюється. У публічному просторі з’являється інформація про придбання та інвестиції, які вимірюються сотнями мільйонів доларів. Йдеться, зокрема, про купівлю готелів «Україна» та «Дніпро», бізнес-центру «Парус», Міжнародного виставкового центру, більше 100 тисяч квадратних метрів нерухомості в Дубаї, а також про інвестицію $100 млн у будівельну компанію DIM і внесення застави за кума президента — віцепрем’єра Олексія Чернишова. У цей самий період Кріппа також стає власником медичних, медіа та цифрових активів.

Варто окремо наголосити: у цьому переліку наведено лише частину активів, кожен з яких має орієнтовну вартість понад $50 млн. Це не повний список власності. Поза ним залишаються інші об’єкти нерухомості й медіаактиви, які додатково збільшують реальний масштаб статків.

До війни — активи на 300 тисяч доларів. Після 24 лютого 2022 року — масштаб придбань та інвестицій обчислюється сотнями мільйонів доларів. Реальний обсяг активів — з урахуванням нерухомості є суттєво більшим за 1 млрд доларів.

Це не питання заздрості і не персональна атака. Це питання прозорості та відповідальності. В умовах війни, коли держава виживає за рахунок податків громадян і міжнародної допомоги, навіть цей обмежений перелік найдорожчих активів виглядає аномально на тлі довоєнного фінансового стану.

Українське суспільство має право отримати чітку відповідь: звідки походять ці кошти — і чому держава досі не дала цьому публічного пояснення?