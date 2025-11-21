Дипломат: До польського бюджету українці внесли лише самих податків на 15 млрд злотих

Із польської програми 800+, яка передбачає виплату на дітей, українці отримують трохи більше двох мільярдів злотих. Водночас до польського бюджету українці внесли лише самих податків на 15 млрд злотих. Про це в ефірі "Польського радіо" заявив посол України в Польщі Василь Боднар.
"А додайте до цього, що багато українських громадян, чиї сім'ї через війну розірвані, використовують українські картки і сплачують, фактично, українські гроші в польських магазинах, закладах харчування і так далі. Це ми нарахували за рік, в середньому це десь до 2 мільярдів доларів", - зазначив Боднар.
Крім того, за словами посла, велика кількість українців використовує Польщу як транзитну державу. Йдеться про майже 19 мільйонів перетинів кордону щороку.
"І це теж громадяни, які проїжджають через територію Польщі, залишаючи значні кошти для польської економіки. Це використання доріг, готелей, аеропортів, переїзд через проживання і так далі", - додав він.
Навіть на тлі двадцяти пяти мільярдів євро сумарної допомоги Польщі - як військової, так і гуманітарної - цей баланс все більше зростає на користь громадян України.
"Українці в Польщі приносять суттєво додану вартість до економіки і до суспільного життя в країні", - підсумував Василь Боднар.
