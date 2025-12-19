Войти

НБУ застерігає від ризику надмірної концентрації кредитування державого сектору

89

Національний банк України, коментуючи зростання кредитування державого сектору в умовах енергодефіциту, застеріг від ризику надмірної концентрації таких позик і зазначив, що банки ретельно оцінюють позичальників навіть серед державних підприємств.

"В умовах повномасштабного вторгнення кредитування підприємств державного сектору є виправданим, однак після нормалізації ситуації банки мають поступово зменшувати частку держпідприємств у своєму кредитному портфелі", – повідомив перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук під час презентації Звіту про фінансову стабільність у четвер.

Він зазначив, що попри складну ситуацію в енергосекторі та фінансах держкомпаній, банки достатньо ретельно підходять до аналізу позичальників, а теперішні підходи до корпоративного управління та ризик-менеджменту в держбанках і держкомпаніях відрізняються від практик приблизно 10-річної давнини, зокрема й у "Нафтогазі".

Нагадаємо, цього року "Нафтогаз" залучив кредити від чотирьох державних банків на 19,85 млрд грн для імпорту газу та формування запасів у підземних сховищах, зокрема 2,45 млрд грн в Укрексімбанку, 3 млрд грн в Ощадбанку, 4,7 млрд грн в Укргазбанку та 9,7 млрд грн у ПриватБанку.

