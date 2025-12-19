У СЗРУ назвали країни, які надають послуги суднам тіньового флоту рф

Десятки компаній, зареєстрованих на Сейшельських островах, у Греції, росії та Китаї надають послуги суднам тіньового флоту рф. Про це LIGA.net повідомила Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ) у відповідь на запит.
За даними СЗРУ, найбільша частка компаній-операторів, що управляють танкерами тіньового флоту й надають їм у такий спосіб прихисток і послуги (реєстрацію, управління, приховування власності тощо), зареєстрована в наступних юрисдикціях:
У розвідці стверджують, що ці компанії-оператори становлять основу підтримки тіньового флоту, забезпечуючи технічне обслуговування й управління суднами. Вони приховують свої зв'язки з росією, що дозволяє обходити західні санкції.
Сейшельські острови є найпопулярнішою юрисдикцією для створення підставних компаній завдяки низькому рівню регуляції та прозорості, додали в СЗРУ.
Там додали, що ситуація динамічна, й інші країни, зокрема Індія та Маршаллові острови, також використовуються як місця реєстрації підставних компаній-операторів.
У розвідці розповіли, що російський тіньовий флот нараховує понад 1100 суден. Найбільше танкерів зареєстровано у трьох країнах: росія – 14%, Ліберія – 11% і Сьєрра-Леоне – 9%.
