Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

У СЗРУ назвали країни, які надають послуги суднам тіньового флоту рф

102

Десятки компаній, зареєстрованих на Сейшельських островах, у Греції, росії та Китаї надають послуги суднам тіньового флоту рф. Про це LIGA.net повідомила Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ) у відповідь на запит.

За даними СЗРУ, найбільша частка компаній-операторів, що управляють танкерами тіньового флоту й надають їм у такий спосіб прихисток і послуги (реєстрацію, управління, приховування власності тощо), зареєстрована в наступних юрисдикціях:

  • Сейшельські острови – 15% (90 компаній);
  • Греція – 9,5% (55 компаній);
  • росія – 9,5% (55 компаній);
  • Китай – 9% (53 компанії);
  • Об'єднані Арабські Емірати – 8,6% (51 компанія).

У розвідці стверджують, що ці компанії-оператори становлять основу підтримки тіньового флоту, забезпечуючи технічне обслуговування й управління суднами. Вони приховують свої зв'язки з росією, що дозволяє обходити західні санкції.

Сейшельські острови є найпопулярнішою юрисдикцією для створення підставних компаній завдяки низькому рівню регуляції та прозорості, додали в СЗРУ.

Там додали, що ситуація динамічна, й інші країни, зокрема Індія та Маршаллові острови, також використовуються як місця реєстрації підставних компаній-операторів.

У розвідці розповіли, що російський тіньовий флот нараховує понад 1100 суден. Найбільше танкерів зареєстровано у трьох країнах: росія – 14%, Ліберія – 11% і Сьєрра-Леоне – 9%.

СЗРУ
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Пятница, 19 декабря 2025
Четверг, 18 декабря 2025
Среда, 17 декабря 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023