Міненерго: Масштабна російська агресія створила форс-мажорні обставини, що серйозно вплинуло на реалізацію НПСВ

108

Енергетичне співтовариство дозволило Україні експлуатувати великі спалювальні установки (ТЕС, ТЕЦ) за спрощеними нормами до кінця 2028 року, щоб підтримати стабільність енергосистеми під час воєнного стану.

Про це інформує Delo.ua з посиланням Міненерго.

Повідомляється, що відповідне рішення ухвалено за підсумками 23-го засідання Ради міністрів ЕС, що проходить у Відні.

Позицію України на засіданні представляв заступник міністра енергетики Микола Колісник, який під час виступу заявив: енергетична інфраструктура України продовжує перебувати під безперервними російськими атаками, що призвели до значних пошкоджень генеруючого обладнання та іншої енергетичної інфраструктури.

У міністерстві наголосили, що Україна залишається повністю відданою гармонізації свого законодавства з правовою системою ЄС, однак масштабна російська збройна агресія створила форс-мажорні обставини, що серйозно вплинуло на реалізацію НПСВ. Ситуація погіршується значними втратами потужностей з виробництва енергії.

Колісник підкреслив, що ключовим пріоритетом зараз є максимальне використання всієї доступної генерації.

За його словами, кожен енергоблок має критичне значення для забезпечення людей світлом і теплом, а також для недопущення гуманітарної катастрофи в умовах постійних атак ворога на енергосистему.

Згідно з європейськими правилами, Україна мала б уже зараз або найближчим часом закрити чи суттєво оновити старі станції, щоб вони не забруднювали довкілля.

Але через війну робити дорогий ремонт або будувати нові блоки зараз неможливо — енергію потрібно виробляти на тому, що є, аби в людей було світло та тепло.

Пятница, 19 декабря 2025
Четверг, 18 декабря 2025
Среда, 17 декабря 2025
