Криптовалюта Facebook сможет стать национальной в некоторых странах, - эксперт

Единственное, что смогут сделать центральные банки против криптовалюты Facebook — это запретить платежным организациям и коммерческим банкам работать с транзакциями, которые были с ней связаны, утверждает директор Института исследования цифровой валюты Китая Му Чанчунь. Он подчеркнул, что каналы обхода останутся, и пользователи обязательно найдут способ уйти от запрета, пишет CoinDesk.

«Libra может быть неудержима. Вряд ли кто-то сможет полностью запретить людям покупать криптовалюту, несмотря на жесткое регулирование. Люди начнут использовать непрямые методы покупки из-за границы, как только она будет запущена», — уверен специалист.

Он добавил, что проект Libra будет остановлен только в том случае, если власти США запретят ее на правовом уровне. Иначе со временем стейблкоин станет доминирующей мировой валютой, а в некоторых странах, таких как Зимбабве, она станет национальной, предположил Му Чанчунь.

«Если Libra выйдет на рынок, откроются новые экономические каналы. Ограничение на вывод капиталов в Китае сложно будет поддерживать на уровне $50 000», — подчеркнул эксперт.