Китай наступает: Россию вытесняют из Центральной Азии

На прошлой неделе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побывал с двухдневным визитом в Пекине. Визит, очевидно, получился плодотворным, поскольку страны подписали заявление о «вечном» стратегическом партнерстве и 10 соглашений, сообщил сам Токаев в твиттере.
При этом накануне визита в нескольких казахстанских городах прошли антикитайские акции. Активисты требовали прекратить реализацию в Казахстане китайских проектов в сфере сельского хозяйства и промышленности и выступали с плакатами «Нет китайской экспансии!».
Однако встреча Токаева с Си Цзиньпином стала подтверждением намерений Казахстана усилить партнерство с КНР. Так, в апреле 2019 года бывший президент Нурсултан Назарбаев принял участие в форуме «Один пояс — один путь» и подписал соглашения по 55 инвестиционным проектам.
В прошлом году товарооборот между Казахстаном и Китаем составил 12 миллиардов долларов. Китай импортирует казахстанские металлы, нефть и газ. За годы независимости Поднебесная инвестировала в экономику Казахстана 20 миллиардов долларов.
Как отмечают эксперты, не только Казахстан, но и другие страны Центральной Азии и Кавказа по-прежнему во многом зависят от России. «Хотя российская экономика в последние годы ослабла из-за санкций и отсутствия глубоких реформ, она остается доминирующей силой в регионе», — пишут аналитики Института международных финансов (IIF).
Вместе с тем значение Китая как торгового партнера и источника инвестиций в регионе заметно возрастает. Казахстан, Киргизстан и Узбекистан являются жизненно важными винтиками в китайской инициативе «Один пояс и один путь». Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Киргизстан, Туркменистан, Таджикистан и Узбекистан стремятся к развитию тесных связей за пределами бывшего советского блока, подчеркивают эксперты. Казахстан особенно ярко иллюстрирует эту тенденцию, характеризуя свою внешнюю политику как многовекторную.
Центральная Азия и Кавказ стали ключевой ареной конкуренции за влияние между Россией и Китаем, указывают аналитики.
Хотя анализ показывает значительную зависимость экономик постсоветских государств от экономики России, постепенно эта связь ослабевает. Тем временем роль Китая заметно возросла за последние десять лет в свете его стратегических интересов в странах Центральной Азии и Кавказа. Для Поднебесной это в первую очередь источник сырья и ценный канал для внешней торговли.
В сравнении влияния на регион Москвы и Пекина можно заметить, что центральноазиатские страны полагаются на Россию в качестве источника импорта. Например, в Казахстане 35% импорта — из России. Причем этот показатель равен импорту из ЕС и Китая вместе взятых. Для некоторых стран региона Россия представляет собой и большой экспортный рынок. В первую очередь это касается членов ЕАЭС: Армения, Казахстан и Киргизстан.
При этом Китай — самый ценный поставщик прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Китайское присутствие заметно возросло благодаря проекту «Один пояс — один путь». Главным образом речь идет об инвестициях в инфраструктуру и энергетику. Влияние Поднебесной особенно велико в странах Центральной Азии, которые обладают огромными энергетическими ресурсами и граничат с Китаем, однако менее заметно это влияние на Кавказе.
Кроме того, что касается инвестиций, российское присутствие, как правило, невелико и сокращается в крупных экономиках региона. Россия проигрывает в этой сфере международным нефтяным компаниям, включая Shell (Нидерланды), British Petroleum (Великобритания) и Chevron и ExxonMobil (США). Кроме того, РФ уступает странам-партнерам, имеющим глубокие культурные связи, например, Ливану в Армении и Турции в Азербайджане.
Тем не менее, аналитики полагают, что рано говорить об ослаблении российского влияния. И участники ЕАЭС, и другие государства Центральной Азии, и Азербайджан, Армения, ориентируются сейчас одновременно и примерно в равной мере и на Россию, и на Китай, и на Европу, но немного в разных качествах. Если Россия — по-прежнему наиболее близкий по старым связям рынок сбыта и поставщик определенного ассортимента комплектующих и сырья, то сбыть свою конечную продукцию в Китай или тем более в Европу этим странам намного сложнее.
КНР интересна региону как страна с неограниченными финансовыми возможностями, к тому же сама желающая развивать инфраструктуру транспортных артерий, портов, логистику, создавать производства с современными технологиями.
Летом немецкий Институт мировой экономики (IfW) в Киле в собственном исследовании утверждал, что примерно половина китайских кредитов развивающимся странам по всему миру засекречена.
При этом впечатление, что Китай полностью перехватил инициативу в странах, присоединившихся к проекту «Один пояс — один путь», ошибочно, пишет Deutsche Welle. Дело в том, что Евросоюз направляет в государства Центральной Азии и Кавказа не меньше денег, чем КНР. Так, на постсоветском пространстве к странам с «преобладанием западных средств» относятся Азербайджан, Армения и Туркменистан, Таджикистан и Узбекистан, пишет издание.
Тем не менее, учитывая, что Китай в последние десять лет резко увеличил выдачу кредитов развивающимся странам, Центральная Азия и Кавказ находятся в долговой зависимости от Пекина. Так, например, Киргизстан задолжал Китаю 30 процентов своего ВВП. Таджикистан имеет долг в 15 процентов своего ВВП, пишет IfW.
В Таджикистане Китай в первую очередь интересуют металлы. Более 80% золота в Таджикистане уже добывают совместные с Китаем предприятия. В 2020 году Душанбе планирует выйти на рекордные показатели добычи драгоценного металла за счет разработки месторождения «Кончоч» в Согдийской области. Сумма китайских инвестиций в новое месторождение превышает 200 миллионов долларов.
Что касается Туркменистана, Пекин решил поддержать Евросоюз в строительстве Транскаспийского газопровода. Консорциум китайских и европейских компаний готов построить 300 км подводного газопровода, проложив его по дну Каспия, сообщали туркменские СМИ. Хотя официального заявления Китая пока не было. Газопровод из Туркменистана в Европу предусматривает поставку 30 млрд кубометров газа в год. Аналитики не исключают, что, если проект будет реализован, Туркменистан может стать конкурентом России на европейском рынке. Однако проект стопорится из-за опасений Ирана по поводу экологической ситуации на Каспии.
Высокий долг Киргизстана — на конец сентября 2018 года долг перед Китаем составил $1,7 млрд при общем внешнем госдолге в $3,8 млрд — спровоцировал антикитайские настроения в Бишкеке. Протестующие потребовали вернуть Пекину госдолг и ввести мораторий на выдачу гражданства. Активисты считают, что страна попала в долговую ловушку — за 10 лет обязательства перед Китаем увеличились почти в 200 раз.