Китай наступает: Россию вытесняют из Центральной Азии

На прошлой неделе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побывал с двухдневным визитом в Пекине. Визит, очевидно, получился плодотворным, поскольку страны подписали заявление о «вечном» стратегическом партнерстве и 10 соглашений, сообщил сам Токаев в твиттере.

При этом накануне визита в нескольких казахстанских городах прошли антикитайские акции. Активисты требовали прекратить реализацию в Казахстане китайских проектов в сфере сельского хозяйства и промышленности и выступали с плакатами «Нет китайской экспансии!».

Однако встреча Токаева с Си Цзиньпином стала подтверждением намерений Казахстана усилить партнерство с КНР. Так, в апреле 2019 года бывший президент Нурсултан Назарбаев принял участие в форуме «Один пояс — один путь» и подписал соглашения по 55 инвестиционным проектам.

В прошлом году товарооборот между Казахстаном и Китаем составил 12 миллиардов долларов. Китай импортирует казахстанские металлы, нефть и газ. За годы независимости Поднебесная инвестировала в экономику Казахстана 20 миллиардов долларов.

Как отмечают эксперты, не только Казахстан, но и другие страны Центральной Азии и Кавказа по-прежнему во многом зависят от России. «Хотя российская экономика в последние годы ослабла из-за санкций и отсутствия глубоких реформ, она остается доминирующей силой в регионе», — пишут аналитики Института международных финансов (IIF).

Вместе с тем значение Китая как торгового партнера и источника инвестиций в регионе заметно возрастает. Казахстан, Киргизстан и Узбекистан являются жизненно важными винтиками в китайской инициативе «Один пояс и один путь». Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Киргизстан, Туркменистан, Таджикистан и Узбекистан стремятся к развитию тесных связей за пределами бывшего советского блока, подчеркивают эксперты. Казахстан особенно ярко иллюстрирует эту тенденцию, характеризуя свою внешнюю политику как многовекторную.

Центральная Азия и Кавказ стали ключевой ареной конкуренции за влияние между Россией и Китаем, указывают аналитики.

Чей кусок пирога больше?

Хотя анализ показывает значительную зависимость экономик постсоветских государств от экономики России, постепенно эта связь ослабевает. Тем временем роль Китая заметно возросла за последние десять лет в свете его стратегических интересов в странах Центральной Азии и Кавказа. Для Поднебесной это в первую очередь источник сырья и ценный канал для внешней торговли.

В сравнении влияния на регион Москвы и Пекина можно заметить, что центральноазиатские страны полагаются на Россию в качестве источника импорта. Например, в Казахстане 35% импорта — из России. Причем этот показатель равен импорту из ЕС и Китая вместе взятых. Для некоторых стран региона Россия представляет собой и большой экспортный рынок. В первую очередь это касается членов ЕАЭС: Армения, Казахстан и Киргизстан.

При этом Китай — самый ценный поставщик прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Китайское присутствие заметно возросло благодаря проекту «Один пояс — один путь». Главным образом речь идет об инвестициях в инфраструктуру и энергетику. Влияние Поднебесной особенно велико в странах Центральной Азии, которые обладают огромными энергетическими ресурсами и граничат с Китаем, однако менее заметно это влияние на Кавказе.

Кроме того, что касается инвестиций, российское присутствие, как правило, невелико и сокращается в крупных экономиках региона. Россия проигрывает в этой сфере международным нефтяным компаниям, включая Shell (Нидерланды), British Petroleum (Великобритания) и Chevron и ExxonMobil (США). Кроме того, РФ уступает странам-партнерам, имеющим глубокие культурные связи, например, Ливану в Армении и Турции в Азербайджане.

Тем не менее, аналитики полагают, что рано говорить об ослаблении российского влияния. И участники ЕАЭС, и другие государства Центральной Азии, и Азербайджан, Армения, ориентируются сейчас одновременно и примерно в равной мере и на Россию, и на Китай, и на Европу, но немного в разных качествах. Если Россия — по-прежнему наиболее близкий по старым связям рынок сбыта и поставщик определенного ассортимента комплектующих и сырья, то сбыть свою конечную продукцию в Китай или тем более в Европу этим странам намного сложнее.

КНР интересна региону как страна с неограниченными финансовыми возможностями, к тому же сама желающая развивать инфраструктуру транспортных артерий, портов, логистику, создавать производства с современными технологиями.

Долговая западня

Летом немецкий Институт мировой экономики (IfW) в Киле в собственном исследовании утверждал, что примерно половина китайских кредитов развивающимся странам по всему миру засекречена.

При этом впечатление, что Китай полностью перехватил инициативу в странах, присоединившихся к проекту «Один пояс — один путь», ошибочно, пишет Deutsche Welle. Дело в том, что Евросоюз направляет в государства Центральной Азии и Кавказа не меньше денег, чем КНР. Так, на постсоветском пространстве к странам с «преобладанием западных средств» относятся Азербайджан, Армения и Туркменистан, Таджикистан и Узбекистан, пишет издание.

Тем не менее, учитывая, что Китай в последние десять лет резко увеличил выдачу кредитов развивающимся странам, Центральная Азия и Кавказ находятся в долговой зависимости от Пекина. Так, например, Киргизстан задолжал Китаю 30 процентов своего ВВП. Таджикистан имеет долг в 15 процентов своего ВВП, пишет IfW.

В Таджикистане Китай в первую очередь интересуют металлы. Более 80% золота в Таджикистане уже добывают совместные с Китаем предприятия. В 2020 году Душанбе планирует выйти на рекордные показатели добычи драгоценного металла за счет разработки месторождения «Кончоч» в Согдийской области. Сумма китайских инвестиций в новое месторождение превышает 200 миллионов долларов.

Что касается Туркменистана, Пекин решил поддержать Евросоюз в строительстве Транскаспийского газопровода. Консорциум китайских и европейских компаний готов построить 300 км подводного газопровода, проложив его по дну Каспия, сообщали туркменские СМИ. Хотя официального заявления Китая пока не было. Газопровод из Туркменистана в Европу предусматривает поставку 30 млрд кубометров газа в год. Аналитики не исключают, что, если проект будет реализован, Туркменистан может стать конкурентом России на европейском рынке. Однако проект стопорится из-за опасений Ирана по поводу экологической ситуации на Каспии.

Высокий долг Киргизстана — на конец сентября 2018 года долг перед Китаем составил $1,7 млрд при общем внешнем госдолге в $3,8 млрд — спровоцировал антикитайские настроения в Бишкеке. Протестующие потребовали вернуть Пекину госдолг и ввести мораторий на выдачу гражданства. Активисты считают, что страна попала в долговую ловушку — за 10 лет обязательства перед Китаем увеличились почти в 200 раз.

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