Россию могут не пустить на Олимпиаду в Токио

России грозит отстранение от Олимпиады-2020 в Токио в связи с подозрениями в том, что Московская антидопинговая лаборатория подделала данные, прежде чем передать их во Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Об этом сообщает британское издание The Telegraph со ссылкой на свои источники.

WADA считает, что этой информацией манипулировали последние 18 месяцев, пытаясь скрыть историческое и системное употребление допинга российскими спортсменами, пишет издание.

Сообщения поступают на фоне грядущего заседания в Токио, где комитет по соответствию WADA представит исполкому организации отчет о деятельности Московской антидопинговой лаборатории. Заседание запланировано на понедельник, 23 сентября.