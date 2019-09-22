В Тунисе туристов не выпускают из отеля из-за проблем у Thomas Cook

Сотрудники отеля Les Orangers в Хаммамете не дали десяткам британских клиентов туроператора Thomas Cook покинуть гостиницу и потребовали еще раз заплатить за проживание, пишет The Independent.

От туристов, которые собирались выезжать в аэропорт, потребовали выплат в размерах, доходящих до £2,5 тыс., и отказались выпустить из отеля, пока они не заплатят. При этом клиенты Thomas Cook настаивают, что заблаговременно оплатили свои туры, находясь в Великобритании.

«Гостям, которые должны были сегодня улететь домой, не позволили уехать, пока они не заплатят снова, хотя они уже платили в Британии», — рассказал изданию турист Дэвид Эстбери. По его словам, трансферным автобусам не разрешили проехать на территорию отеля.

«Гостей, которые отказались или не смогли заплатить снова за свой отдых, держат как заложников», — добавил он. Другая клиентка туроператора Лиза Триггс написала, что отель заблокировал ворота, и никто не может выйти или войти, а также выдал всем вылетающим выходные счета.

По данным издания, представители Thomas Cook направились в отель. О ситуации осведомлены британское консульство в Тунисе и тунисское Министерство туризма.

Британская туристическая компания Thomas Cook, основанная в 1841 году, должна привлечь дополнительные £200 млн, чтобы избежать процедуры банкротства. Летом она уже договорилась о получении £900 млн, £450 млн из них согласилась предоставить китайская Fosun Tourism Group в обмен на контрольный пакет акций. Остальную часть суммы должны предоставить банки и держатели облигаций.