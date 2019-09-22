В Канаде зарегистрировали еще несколько случаев заболевания легких из-за вейпа

Специалисты Министерства здравоохранения Канады изучают информацию о еще нескольких случаях возможного заболевания легких по причине употребления вейпа. Об этом сообщил телеканал CTV.

По его данным, речь идет о не менее чем трех пациентах, попавших в больницу с осложнениями легких. Все они курили электронные сигареты. О возрасте пострадавших и местах их проживания не сообщатся.

18 сентября стало известно, что в Канаде подтвержден первый случай заболевания легких из-за курения электронных сигарет. Пациентом стал молодой человек из города Лондон (провинция Онтарио). После курса лечения подросток пошел на поправку, и его уже выписали из больницы.

Ранее сообщалось, что в США погибли уже пять человек, куривших электронные сигареты. Всего же по стране зарегистрированы порядка 450 случаев заболеваний, предположительно вызванных курением вейпа.