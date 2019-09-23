В России официально назвали имя убийцы певца Михаила Круга

Следственный комитет (СК) РФ сообщил, что ему удалось «в мельчайших подробностях» установить все детали совершенного 17 лет назад в Твери убийства певца Михаила Круга.

30 июня 2002 года в дом Круга в поселке Мамулино проникли грабители, один из которых и убил певца. Однако раскрыть убийство тогда не удалось, что в СК объяснили «отсутствием непосредственных свидетелей и недостаточностью полученных улик».

За прошедшие годы СК была проведена «колоссальная работа по восстановлению мельчайших подробностей преступления», в ходе которой отрабатывались различные версии случившегося и опрашивались все возможные свидетели. В 2019 году предварительное следствие по делу об убийстве Круга было возобновлено, так как следователям удалось получить дополнительную информацию о его обстоятельствах.

Как отмечается в сообщении, член банды «Тверские волки» Александр Агеев рассказал следователям, что он проник в дом Круга вместе с еще одним участником банды Дмитрием Веселовым. При этом убийство певца не планировалось, взломщики должны были лишь похитить антиквариат и ценности. Ограбление, по словам Агеева, было спланировано по указанию криминального авторитета города Твери, известного под кличкой Лом, который рассчитывал, что Круг попросит у него помощи и, получив ее, будет отдавать благодетелю часть своих гонораров.

«Однако Михаил Круг с семьей неожиданно вернулись и застали грабителей врасплох. Когда на пути злоумышленника внезапно возник Михаил Круг, Веселов выстрелил в него два раза из имевшегося у него пистолета „ТТ“ калибра 7,62 мм, а затем застрелил собаку, охранявшую холл первого этажа. После этого Веселов и Агеев с места преступления скрылись», — говорится в сообщении СК РФ.

Веселов был убит в марте 2003 года еще одним участником банды «Тверские волки» Александром Осиповым. Последний объяснил свои действия местью за смерть Круга, поклонником которого назвался Осипов. Авторитет Лом, по данным СК, погиб в 2006 году.

В СК заявили, что показания Агеева были полностью проверены и «нашли свое объективное подтверждение собранными доказательствами по уголовному делу», а также показаниями иных лиц и заключениями судебных экспертиз.

«С учетом смерти Дмитрия Веселова, подозреваемого в убийстве певца Михаила Круга, следствием принято решение о прекращении уголовного дела и уголовного преследования», — говорится в сообщении СК РФ.