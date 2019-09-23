Может ли Украина продолжать наращивать экспорт сельхозпродукции

Можно и дальше иронизировать над введением в оборот с легкой руки экс-посла США Дж. Пайетта термина «аграрная сверхдержава» касательно Украины. Но можно и серьезно рассматривать возможность реализации того потенциала, который дала Украине природа. Я неоднократно в своих статьях задавался вопросом, как долго мы можем делать ставку на агроэкспорт. Но, поскольку экспорт промышленной продукции у нас не растет желанными темпами, этот вопрос приобретает решающее для экономики значение в среднесрочной перспективе.

Украинский сельскохозяйственный сектор является, с одной стороны, самодостаточной отраслью народного хозяйства (он кормит страну), а с другой стороны, экспорт сельхозпродукции является ключевым для экономики, одним из важнейших источников наполнения госбюджета, а также притока валюты. Поэтому экспорт продукции сельхозпроизводства, наряду с экспортом промышленных товаров и услуг, так важен для экономического развития Украины.

Как у нас обстоят дела сейчас? По результатам 2018 внешнеторговый оборот продукцией АПК составил 24,3 млрд. долл., из которых 18,8 млрд. долл. пришлось на агроэкспорт, что составило 39,8% в общем экспорте Украины. Сельхозэкспорт сохраняет лидерство в товарной структуре экспорта. В прошлом году его объем был на 880 млн. долл. больше, чем в 2017 году. В 2018 году был превышен рекорд 2012 года, когда экспорт сельхозпродукции составил 18,2 млрд. долл. Наибольшие доли аграрного экспорта сформировали зерновые культуры — 38,4% от объема сельхозэкспорта, масла — 23,3% и семян масличных культур — 10,2%. Рост экспорта в прошлом году обеспечили в основном кукуруза, пшеница, рапс, мясо и субпродукты птицы, масла, табак и изделия из него, яйца и кондитерские изделия. Крупнейшими импортерами украинской сельхозпродукции в 2018 году были Индия, куда было экспортировано продукции АПК на сумму более 1,8 млрд. долл., Китай — 1,2 млрд. долл., Нидерланды — 1,2 млрд. долл., Испания — 1 млрд. долл. и Египет — 0,9 млрд. долл.

За период май 2018 — апрель 2019 года, Украина вошла в тройку крупнейших экспортеров сельскохозяйственной продукции в Европейский Союз, продав ему аграрной продукции на 6,3 млрд. евро. Это на 14,2% больше по сравнению с периодом с мая 2017 по апрель 2018. Согласно данным отчета Европейской комиссии, по итогам мая 2019 Украина экспортировала сельскохозяйственной продукции в страны ЕС на 519 млн. евро, что на 173 млн. евро больше, чем в мае 2018 года. Это означает, что по объемам роста экспорта аграрной продукции в страны ЕС в мае 2019 Украина заняла первое место в мире.

Таким образом, Украина уверенно реализует свое «сравнительное преимущество» (по Давиду Рикардо) в производстве сельскохозяйственной продукции. Для продолжения успехов в этом необходимо оценить мировые тенденции. Какие мировые тенденции развития экспортного сельскохозяйственного производства, могут повлиять на украинский агросектор в будущем? Что нам надо знать о будущем, чтобы сохранить положительную динамику экспорта сельхозпродукции?

Главной угрозой мировому сельскому хозяйству в будущем, по мнению ведущих мировых специалистов, является глобальное потепление. Чем оно угрожает мировому сельскому хозяйству? А тем, что уже к 2040-50 годов повышение средних температур, изменение режима осадков, рост экстремальных погодных явлений, повышение ущерба, наносимого вредителями и болезнями, отразятся на мировом растениеводстве и животноводстве. Однако в мире это влияние будет неравномерным. В южных, низкоширотных странах, изменения будут очень негативными, что скажется на снижении урожайности аграрных культур.

Изменения климата будут там такими большими, что даже могут вызвать проблемы с продовольственной безопасностью в этих странах. Однако, при этом потепление положительно скажется на вегетационном сезоне в странах, расположенных в высоких широтах. Многочисленные прогнозы указывают на то, что оно будет иметь негативные последствия для Индии, стран Африки к югу от Сахары и Южной Азии. Однако глобальное потепление преимущественно благоприятно повлияет на Северную Америку, некоторые районы Южной Америки (например, Чили), Восточную Европу (например, Украину) и Центральную Азию. Грядет концентрация международных сельхозрынков — в условиях климатических изменений основной объем экспорта будет приходиться на меньшее количество регионов.

Значит Украина в будущем может и должна значительно нарастить объемы экспорта продовольствия на мировые рынки. И это хорошая новость для нас. Прогнозы аналитиков говорят о том, что уже в 2040-2050 годы произойдет снижение сельхозпроизводства в мире, при этом вырастут цены на продукцию агросектора. Поэтому уже сравнительно скоро торговля сельскохозяйственной продукцией в мире может очень сильно изменится, отразив в своем развитии влияние изменения климата на сельское хозяйство в странах с разным географическим положением.

В связи с этим изменятся и сравнительные преимущества, и уровень конкурентоспособности сельского хозяйства в различных регионах и странах. Кто выиграет от этого, а кто-то проиграет. Украина, скорее всего, должна быть в числе тех стран, кто выиграл от глобального потепления. Украинский сельхозэкспорт станет средством поставки продовольствия в регионы, пострадавшие от глобального потепления, и это будет решением проблем падения сельхозпроизводства в этих странах. Естественно, с выгодой для нашей страны.

Поэтому, если мы хотим и дальше наращивать сельскохозяйственный экспорт, то задачей уже в ближайшее время станет подготовка к тому, чтобы не упустить шанс, которые дают нам глобальные изменения климата, и осуществить все назревшие реформы агросектора, чтобы в будущем мы смогли наращивать объемы производства, сокращать расходы, стимулируя крупные агрокомпании, мелкие семейные фермерские хозяйства внедрять новейшие инновационные методики от точного земледелия, вплоть до организации городских ферм. НИОКР в сельском хозяйстве имеют огромную ценность. Годовая внутренняя доходность инвестиций в НИОКР в области сельского хозяйства составляет в ведущих агространах 20-35%. Положительное влияние таких инвестиций на стоимость сельскохозяйственной продукции, определенный по соотношению затрат и доходов, составляет примерно 6-12% (в зависимости от страны).

Бурное развитие инновационных форм сельского хозяйства говорит о том, что нас ждет жесткое конкурентное давление. Дефицит продовольствия, связанный с потеплением, при постоянно растущем населении Земли и повышении цен на продовольствие, приведет к увеличению количества игроков и предложения сельхозпродуктов в мировой агроотрасли. И это, конечно, окажет давление на наш сельхозэкспорт. Нам к этому нужно готовиться уже сегодня. Думаю, что одним из приоритетных направлений среднесрочной программы правительства должно стать создание условий для инвестиций в НИОКР в сельском хозяйстве Украины. Возможно, следует предусмотреть соответствующие налоговые льготы для стимулирования инвестиций агропредприятий в НИОКР.

Но, если мы говорим не только о сельскохозяйственном секторе и его экспорте, а об украинской экономике в целом, то конечно не следует забывать о тех проблемах, которые вызывает чрезмерное увлечение сельским хозяйством, акцент только на нем. В истории есть немало примеров, когда такая стратегия не приводила к добру. Достаточно вспомнить голод в Ирландии (1845-1849 гг), связанный с неурожаем картофеля, или стагнацию современной экономики Аргентины, еще в начале ХХ века бывшей одной из самых развитых стран мира, сделавшей ставку на сельское хозяйство, но при этом не уделявшей внимания другим отраслям экономики. Этих примеров достаточно, чтобы понять все риски одностороннего развития страны. «Современный мир сконституирован техникой», — писал выдающийся немецкий социолог Ульрих Бек. От себя могу добавить, что конституирована технологиями не только промышленность, но и сельское хозяйство (синергетический эффект можно достичь, активно развивая сельхозмашиностроение, чем Украина славилась в советские времена).

Украина тоже несет эти риски. Объединение усилий — «принцип дополнительности» Нильса Бора — по развитию сельского хозяйства для внутренних потребностей страны, и для экспорта, а также промышленная политика для осуществления будущего экспорта наших промышленных товаров, конкурентных на мировых рынках так же, как и наши зерно, кукуруза, подсолнечное масло, — это и есть оптимальный путь к достижению процветания Украины.