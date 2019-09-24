Facebook займется управлением компьютером силой мысли

Компания Facebook сообщила о покупке стартапа CTRL-Labs, который занимается разработкой программного обеспечения, позволяющего людям управлять компьютерами с помощью мозговых импульсов. Об этом сообщает Bloomberg.
Вице-президент Facebook Эндрю Босуорт рассказал, что одной из разработок CTRL-Labs является браслет, считывающий поступающие из мозга сигналы. В частности, владельцы таких браслетов смогут печатать текст на компьютере без помощи клавиатуры. Им будет достаточно лишь стучать пальцами по столу, имитируя печатание.
«Мы надеемся создать такую технологию в масштабе и быстрее внедрить ее в потребительские товары», — заявил Босуорт.
Как отмечает агентство, эта технология в дальнейшем может быть внедрена в смартфоны и использована совместно с очками виртуальной реальности. Человек, пользуясь очками вместе с телефоном или браслетом, сможет управлять компьютером без клавиатуры и мыши.
По данным источников CNBC, знакомых с условиями сделки, ее сумма составила от $500 млн до $1 млрд.
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