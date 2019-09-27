МВФ продолжит переговоры с Украиной о новой трехлетний программе EFF

Миссия Международного валютного фонда приступила к обсуждению нового трехлетнего соглашения о расширенном финансировании (EFF) для Украины и по итогам двухнедельной работы в Киеве сообщила о планах продолжить дискуссию в ближайшие недели.
«Обсуждение новой программы продолжится в ближайшие недели», — говорится в заявлении главы миссии, ван Рона Родена распространенном в пятницу утром.
Согласное ему миссия провела продуктивные дискуссии о политике для новой программы особенно о фискальной и денежной кредитной политике, а также о ключевых шагах реформ.
«Она также подчеркнула важность независимости Национального банка и обеспечение финансовой стабильности а и также необходимости приложить все усилия чтобы минимизировать фискальные издержки связанные с докапитализацией банков.»- подчеркнул глава миссии.
Как сообщалось, Украина ведет переговоры о возможности открытия новой программы $ 5-6 млрд. По данным СМИ, негативное влияние на итоги работы миссии оказали последние события вокруг «Приват-Банка» в том числе информация о возможном компромиссе с его экс-акционерами и давление на руководство Национального банка.
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