МВФ продолжит переговоры с Украиной о новой трехлетний программе EFF

Миссия Международного валютного фонда приступила к обсуждению нового трехлетнего соглашения о расширенном финансировании (EFF) для Украины и по итогам двухнедельной работы в Киеве сообщила о планах продолжить дискуссию в ближайшие недели.

«Обсуждение новой программы продолжится в ближайшие недели», — говорится в заявлении главы миссии, ван Рона Родена распространенном в пятницу утром.

Согласное ему миссия провела продуктивные дискуссии о политике для новой программы особенно о фискальной и денежной кредитной политике, а также о ключевых шагах реформ.

«Она также подчеркнула важность независимости Национального банка и обеспечение финансовой стабильности а и также необходимости приложить все усилия чтобы минимизировать фискальные издержки связанные с докапитализацией банков.»- подчеркнул глава миссии.

Как сообщалось, Украина ведет переговоры о возможности открытия новой программы $ 5-6 млрд. По данным СМИ, негативное влияние на итоги работы миссии оказали последние события вокруг «Приват-Банка» в том числе информация о возможном компромиссе с его экс-акционерами и давление на руководство Национального банка.