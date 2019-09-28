Обзор карточных продуктов: Кредитные и дебетовые карты от ОТП Банка, – какую выбрать

Один из крупных украинских банков ОТП Банк занимает лидирующие позиции на рынке страны и имеет надежное и стабильное положение, предлагая клиентам выгодные условия и большое разнообразие карточных продуктов. Это банковское учреждение с 100% долей иностранного капитала имеет развитую сеть отделений по всей территории страны.

Банковская карта от ОТП Банка – выгодное решение

Банковские карты – популярное платежное и универсальное средство, при помощи которого можно расплачиваться за товары и услуги, снимать наличные деньги в любой точке страны. Карта от ОТП Банка – это не только удобно и безопасно, но и выгодно, и мобильно.

Этот карточный продукт международного образца, обслуживается во всех банках Украины и за границей. Пополнить счет можно в любом украинском отделении, в кассе и безналичным переводом с текущего счета, открытого в другом банке. Гарантируется полная безопасность всех операций, а служба безопасности постоянно выполняет мониторинг с целью исключить несанкционированные действия мошенников.

Выгодно пользоваться банковской картой и за пределами Украины, так как банк автоматически конвертирует валюту в денежную единицу страны, в которой находится пользователь. Это экономически рационально и удобно при поездках за границу, не нужно оформлять дополнительные документы для вывоза наличных из страны.

Заказать платежную карту можно онлайн на официальном сайте ОТП Банка, по всем организационным и финансовым вопросам клиента проконсультирует квалифицированный менеджер. Бесплатно и круглосуточно можно получить детальную информацию об остатке на карточном ув автоматическом режиме и без соединения с оператором.

Основные преимущества кредитных карт от ОТП Банк

Кредитные карты представлены большим выбором, это универсальное и удобное средство для расчетов, а заемные деньги выдаются под выгодную процентную ставку. Банковское учреждение предлагает своим клиентам следующие основные виды кредитных карт, а именно:

OTP Tickets Travel Card;

Global Auto Card;

Vodafone Bonus Card;

Мани на кармане легкая.

Кредитная карточка Tickets Travel специально разработана для клиентов, которые много путешествуют, она дает возможность получения скидок во время поездок. Для того чтобы получить хорошую скидку на билеты, достаточно рассчитываться картой и накапливать бонусы.

При открытии карты клиенту автоматически начисляются первые 250 бонусов, и предусмотрен возврат средств до 2% с каждой покупки. Заказать карту можно на официальном сайте просто и быстро с бесплатной доставкой по Киеву, Харькову и Одессе.

Кредитная карточка Global Auto предназначена для владельцев автомобилей, за накопленные бонусы можно приобрести топливо и различные автотовары. Приятным бонусом является кэшбек до 3% при заправке на любых АЗС, а беспроцентный льготный период пользования заемными средствами составляет до 55 дней.

Кредитная карточка «Мани на кармане легкая» с 55 днями льготного периода и кредитным лимитом в 30 тысяч гривен не предусматривает комиссии за снятие наличных и обслуживание счета. Управлять денежными средствами можно в любой точке мира благодаря интернет-банкингу, который открывает широкие возможности пользования.

Главные особенности дебетовых карт

ОТП Банк предлагает оформить клиентам дебетовые карты на выгодных условиях, а основными видами является:

OTP Tickets Travel Card;

Global Auto Card;

Vodafone Bonus Card;

ELLE Platinum;

«Депозит 24/7».

Дебетная карта Tickets Travel сочетает преимущества премиальной платежной карточки и участия в программе лояльности от партнера Tickets. Предусматривает 1% кэшбека за расчеты на территории Украины и покупки онлайн и за границей, а также 2% за услуги от партнера.

Дебетная карточка Global Auto – удобное средство для расчетов за топливо, круглосуточная поддержка клиентов в дороге, кэшбек до 3% за пользование картой. По специальной программе за бонусы можно получить такие приятные подарки как топливо, косметика для авто, услуги мойки и химчистки, страхование, запчасти, комплектующие и т.д.

При открытии дебетной карточки Vodafone Bonus клиенту начисляются первые 500 бонусов, гарантируется максимальная защита при совершении покупок онлайн, а за каждые 100 гривен покупок предусмотрено до 40 бонусных единиц на счет.

Платиновая дебетная карте ELLE Platinum предоставляет услуги консультанта в режиме 24/7, скидку до 25% на продукцию всемирно известных брендов и 10% в Duty Free. С картой выгодно покупать элитную косметику и парфюмерию, одежду и обувь в мультибрендовых интернет-магазинах, участвовать в розыгрышах билетов на вечеринки и других призов от популярного издательства ELLE.

Депозитная дебетная карта «Депозит 24/7» – удачное решение для тех, кто хочет свободно и без комиссии пользоваться деньгами, зарабатывая при этом. Отличительные особенности этой карты – снятие и пополнение без ограничений, круглосуточный доступ к счету, начисление до 12% годовых на остаток. Открыть счет можно в национальной и иностранной (доллары США и евро) валюте.