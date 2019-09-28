Войти
Зеленский создал Фонд президента по поддержке образования, науки и спорта
официально
Зеленский создал Фонд президента по поддержке образования, науки и спорта
Гончарук уверяет, что паниковать не нужно и с МВФ все хорошо
позиция
Гончарук уверяет, что паниковать не нужно и с МВФ все хорошо

Читай
бесплатно!
Разделы

Пресс-релизы компаний

RSS

Обзор карточных продуктов: Кредитные и дебетовые карты от ОТП Банка, – какую выбрать

105
Обзор карточных продуктов: Кредитные и дебетовые карты от ОТП Банка, – какую выбрать

Один из крупных украинских банков ОТП Банк занимает лидирующие позиции на рынке страны и имеет надежное и стабильное положение, предлагая клиентам выгодные условия и большое разнообразие карточных продуктов. Это банковское учреждение с 100% долей иностранного капитала имеет развитую сеть отделений по всей территории страны.

Банковская карта от ОТП Банка – выгодное решение

Банковские карты – популярное платежное и универсальное средство, при помощи которого можно расплачиваться за товары и услуги, снимать наличные деньги в любой точке страны. Карта от ОТП Банка – это не только удобно и безопасно, но и выгодно, и мобильно.

Этот карточный продукт международного образца, обслуживается во всех банках Украины и за границей. Пополнить счет можно в любом украинском отделении, в кассе и безналичным переводом с текущего счета, открытого в другом банке. Гарантируется полная безопасность всех операций, а служба безопасности постоянно выполняет мониторинг с целью исключить несанкционированные действия мошенников.

Выгодно пользоваться банковской картой и за пределами Украины, так как банк автоматически конвертирует валюту в денежную единицу страны, в которой находится пользователь. Это экономически рационально и удобно при поездках за границу, не нужно оформлять дополнительные документы для вывоза наличных из страны.

Заказать платежную карту можно онлайн на официальном сайте ОТП Банка, по всем организационным и финансовым вопросам клиента проконсультирует квалифицированный менеджер. Бесплатно и круглосуточно можно получить детальную информацию об остатке на карточном ув автоматическом режиме и без соединения с оператором.

Основные преимущества кредитных карт от ОТП Банк

Кредитные карты представлены большим выбором, это универсальное и удобное средство для расчетов, а заемные деньги выдаются под выгодную процентную ставку. Банковское учреждение предлагает своим клиентам следующие основные виды кредитных карт, а именно:

  • OTP Tickets Travel Card;

  • Global Auto Card;

  • Vodafone Bonus Card;

  • Мани на кармане легкая.

Кредитная карточка Tickets Travel специально разработана для клиентов, которые много путешествуют, она дает возможность получения скидок во время поездок. Для того чтобы получить хорошую скидку на билеты, достаточно рассчитываться картой и накапливать бонусы.

При открытии карты клиенту автоматически начисляются первые 250 бонусов, и предусмотрен возврат средств до 2% с каждой покупки. Заказать карту можно на официальном сайте просто и быстро с бесплатной доставкой по Киеву, Харькову и Одессе.

Кредитная карточка Global Auto предназначена для владельцев автомобилей, за накопленные бонусы можно приобрести топливо и различные автотовары. Приятным бонусом является кэшбек до 3% при заправке на любых АЗС, а беспроцентный льготный период пользования заемными средствами составляет до 55 дней.

Кредитная карточка «Мани на кармане легкая» с 55 днями льготного периода и кредитным лимитом в 30 тысяч гривен не предусматривает комиссии за снятие наличных и обслуживание счета. Управлять денежными средствами можно в любой точке мира благодаря интернет-банкингу, который открывает широкие возможности пользования.

 

Главные особенности дебетовых карт

ОТП Банк предлагает оформить клиентам дебетовые карты на выгодных условиях, а основными видами является:

  • OTP Tickets Travel Card;

  • Global Auto Card;

  • Vodafone Bonus Card;

  • ELLE Platinum;

  • «Депозит 24/7».

Дебетная карта Tickets Travel сочетает преимущества премиальной платежной карточки и участия в программе лояльности от партнера Tickets. Предусматривает 1% кэшбека за расчеты на территории Украины и покупки онлайн и за границей, а также 2% за услуги от партнера.

Дебетная карточка Global Auto – удобное средство для расчетов за топливо, круглосуточная поддержка клиентов в дороге, кэшбек до 3% за пользование картой. По специальной программе за бонусы можно получить такие приятные подарки как топливо, косметика для авто, услуги мойки и химчистки, страхование, запчасти, комплектующие и т.д.

При открытии дебетной карточки Vodafone Bonus клиенту начисляются первые 500 бонусов, гарантируется максимальная защита при совершении покупок онлайн, а за каждые 100 гривен покупок предусмотрено до 40 бонусных единиц на счет.

Платиновая дебетная карте ELLE Platinum предоставляет услуги консультанта в режиме 24/7, скидку до 25% на продукцию всемирно известных брендов и 10% в Duty Free. С картой выгодно покупать элитную косметику и парфюмерию, одежду и обувь в мультибрендовых интернет-магазинах, участвовать в розыгрышах билетов на вечеринки и других призов от популярного издательства ELLE.

Депозитная дебетная карта «Депозит 24/7» – удачное решение для тех, кто хочет свободно и без комиссии пользоваться деньгами, зарабатывая при этом. Отличительные особенности этой карты – снятие и пополнение без ограничений, круглосуточный доступ к счету, начисление до 12% годовых на остаток. Открыть счет можно в национальной и иностранной (доллары США и евро) валюте.

Версия для печати
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 28 сентября 2019
Пятница, 27 сентября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Чем больше покупают ОВГЗ, тем больше укрепляется гривна. Надолго ли?

Если в какой-то момент, по какой-либо внутренней или внешней причине (замедление мировой экономики, мировой финансовый кризис, резкое падение мировых цен на металл, руду, зерно и т.п.) спекулянты-нерезиденты потеряют интерес к украинским ОВГЗ и решат зафиксировать прибыль и, соответственно вывести валюту из Украины, то спекулятивно-ревальвационный крест моментально превратиться в спекулятивно-девальвационный.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Может ли Украина продолжать наращивать экспорт сельхозпродукции

Украина уверенно реализует свое «сравнительное преимущество» в производстве сельскохозяйственной продукции. Для продолжения успехов в этом необходимо оценить мировые тенденции. Какие мировые тенденции развития экспортного сельскохозяйственного производства, могут повлиять на украинский агросектор в будущем? Что нам надо знать о будущем, чтобы сохранить положительную динамику экспорта сельхозпродукции?
Сет Годин
Сет Годин
маркетолог

Два типа системных рисков

В большинстве случаев то, что система «не работает» - не катастрофа. Если тостер не работает, это не такая уж большая проблема. Вы можете сделать тост через несколько дней, а пока есть мягкий хлеб. С другой стороны, если вы отправляетесь на Марс, то скорее всего будете рады нескольким дополнительным баллонам с кислородом, даже если стоимость их доставки будет достаточно высока.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016