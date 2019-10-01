Премьер-министр признал, что на прожиточный минимум в Украине прожить невозможно

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заверил, что прожиточный минимум в Украине должен быть вдвое выше. Об этом он сказал в эфире «Свободы слова» на телеканале ICTV.
«Для того, чтобы 10 млн украинцев получили достойный минимальный уровень обеспечения, нам нужно, чтобы прожиточный минимум был как минимум вдвое больше. Потому что на прожиточный минимум до 2 тыс. грн сегодня прожить невозможно», — сказал Гончарук.
«В реальной жизни этот прожиточный минимум не позволяет человеку достойно себя чувствовать. А это значит, что государству нужно определить, каким на самом деле должен быть прожиточный минимум. Но возникает другая проблема, поскольку, признавая уровень бедности, мы, как государство, должны понимать откуда эти деньги взять», — заявил премьер-министр Украины.
Основной путь к преодолению бедности, по словам Гончарука, это экономический рост.
Отметим, что в Кабмине заложили в проект бюджета на 2020 год рост прожиточного минимума только на 8%.
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