Кабмин предлагает отвязать прожиточный минимум от соцвыплат

Кабинет министров предложит Верховной Раде отвязать прожиточный минимум от соцвыплат, что позволит в дальнейшем повысить его с нынешних 1,853 тыс. грн до 4,2 тыс. грн, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.
Соответствующий законопроект правительство утвердило на заседании в среду.
«Это позволить повысить доходы наименее обеспеченных граждан без автоматического увеличения ставок госпошлины, платежей, штрафов и других финансовых показателей», — написал Гончарук в своем Телеграмм-канале в среду.
Ранее министр социальной политики Юлия Соколовская отмечала необходимость такого шага, указывая на то, что прожиточный минимум «привязан» к более 150 видам выплат и финансовых показателей, в числе которых — туристический сбор, алименты, плата за выдачу лицензии, админуслуги, госпошлина, судебный сбор, штрафы, заработная плата, должностные оклады, стипендии, суточные в командировках.
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