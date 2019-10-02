МИД Франции тоже приветствовал согласование «формулы Штайнмайера»

Франция приветствует согласование «формулы Штайнмайера», что открыло путь для проведения саммита в нормандском формате в Париже.
Об этом говорится в обнародованной в среду, 2 октября, позиции Европы Министерства иностранных дел Франции, сообщает Укринформ.
«Франция приветствует достижения, которые были обеспечены проведенными в течение предыдущих недель интенсивными переговорами в так называемом нормандском формате между Францией, Германией, Украиной и Россией. Сейчас созданы условия для встречи в Париже глав государств и правительств в „нормандском формате“, чтобы достичь прогресса на пути урегулирования конфликта в Украине», — заявили во французском МИД.
Официальный Париж отмечает, что «конструктивная атмосфера дискуссий в „контактной группе“ с участием России, Украины, ОБСЕ и представителей неподконтрольных районов, встретились вчера в Беларуси, привела к значительному прогрессу в осуществлении минских договоренностей».
Внешнеполитическое ведомство Франции констатировало, что в настоящее время четко определены условия для вступления в силу будущего статуса Донецкой и Луганской областей и положительно оценило согласование сторонами разведения вооруженных сил в трех пилотных районах.
Напомним, накануне Украина согласовала в Трехсторонний контактной группе в Минске имплементацию так называемой «формулы Штайнмайера».
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