Путин посочувствовал Зеленскому

Президент России Владимир Путин заявил, что его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому досталось «тяжелое наследие» от прежнего руководства страны. Об этом он сообщил на форуме «Российская энергетическая неделя», передает РБК.
«Судостроения нет, авиации нет, ракетостроение практически закончило свое существование. Это тяжелое наследие», — сказал он.
Путин считает, что Украина потеряла статус государства с развитой промышленностью, хотя раньше она была высокотехнологичной республикой в составе Советского союза. По его словам, Зеленскому предстоит решить много вопросов, но в первую очередь — развития отношений Украины с Донбассом.
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