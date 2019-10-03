Парламент сделал первый шаг к разделению должностей мэра Киева и главы КГГА

Верховная Рада намерена разделить полномочия и должности Киевского городского головы и главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) и снова ввести районные государственные администрации в столице.
За соответствующий законопроект № 2143-3 о внесении изменений в закон Украины «о столице — городе герое Киеве» в первом чтении проголосовали 244 народных депутата.
Авторы законопроекта, среди которых народный депутат фракции «Слуга народа» Александр Ткаченко предлагает создать новую систему организации и осуществления местного самоуправления и исполнительной власти в столице Украины. В частности, предлагается разделить функции Киевского городского головы и главы Киевской городской государственной администрации.
Согласно законопроекту, Киевский городской голова будет возглавлять Киевский магистрат — исполнительный орган Киевского городского совета, председательствовать на заседаниях Киевгорсовета, а председатель Киевской городской государственной администрации будет осуществлять надзор за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления и координировать деятельность территориальных органов центральных органов исполнительной власти.
Авторы законопроекта также предлагают восстановить районные советы в Киеве, как представительские органы жителей районов города.
Законопроект также предлагает комплексно урегулировать вопрос правового статуса города Киева и особенностей местного самоуправления, в том числе специальный статус Киева; реализация столичных функций; административно-территориальное устройство города Киева; взаимодействие территориальной общины города Киева и территориальных общин населенных пунктов Киевской области; местное самоуправление в Киеве; статус Киевского городского головы и его заместителя по финансовым вопросам, заместителя Киевского городского головы — управляющего делами Киевского городского магистрата и заместителя Киевского городского председателя — главного архитектора города Киева; порядок обеспечения главой Киевской городской государственной администрации соблюдения в Киеве Конституции и законов Украины; стратегическое планирование в Киеве.
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