Самолет Ан-12 совершил аварийную посадку возле Львова: есть погибшие

Транспортный самолет Ан-12 исчез с радаров при заходе на посадку, а позже аварийно сел неподалеку от Львова. По предварительным данным, есть погибшие.

«4 октября в 7:10 в ГСЧС поступила информация, что при заходе на посадку на расстоянии 13,7 км от международного аэропорта „Львов“ исчез с радара транспортный самолет Ан-12. В 7:29 один член экипажа вышел на связь и сообщил, что самолет Ан-12 совершил аварийную посадку», — сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

В 7:46 самолет Ан-12 нашли на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы.

«По предварительным данным, 3 погибших, 3 тяжело травмированных живых, 2 еще разыскивают, продолжается спасательная операция. Предварительно аварийная посадка осуществлена в связи с окончанием топлива. Начато расследование. P.S. Пятеро погибших», — написал министр инфраструктуры Владислав Криклий в Facebook.

Во львовском аэропорту сообщили, что грузовой Ан-12 летел из Виго (Испания) на Стамбул (Турция). Он должен был сесть в аэропорту «Львов» на дозаправку. Связь с экипажем пропала в 6:45.

Сейчас полоса закрыта на взлет и посадку.

Сейчас начато расследование происшествия.