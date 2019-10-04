Самолет Ан-12 совершил аварийную посадку возле Львова: есть погибшие

Транспортный самолет Ан-12 исчез с радаров при заходе на посадку, а позже аварийно сел неподалеку от Львова. По предварительным данным, есть погибшие.
«4 октября в 7:10 в ГСЧС поступила информация, что при заходе на посадку на расстоянии 13,7 км от международного аэропорта „Львов“ исчез с радара транспортный самолет Ан-12. В 7:29 один член экипажа вышел на связь и сообщил, что самолет Ан-12 совершил аварийную посадку», — сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям
В 7:46 самолет Ан-12 нашли на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы.
«По предварительным данным, 3 погибших, 3 тяжело травмированных живых, 2 еще разыскивают, продолжается спасательная операция. Предварительно аварийная посадка осуществлена в связи с окончанием топлива. Начато расследование. P.S. Пятеро погибших», — написал министр инфраструктуры Владислав Криклий в Facebook.
Во львовском аэропорту сообщили, что грузовой Ан-12 летел из Виго (Испания) на Стамбул (Турция). Он должен был сесть в аэропорту «Львов» на дозаправку. Связь с экипажем пропала в 6:45.
Сейчас полоса закрыта на взлет и посадку.
Сейчас начато расследование происшествия.
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