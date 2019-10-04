Русскоязычные школы переводят на украинский язык обучения

Министр образования и науки Анна Новосад констатирует, что с сентября 2020 года русскоязычные школы перейдут на украинский язык обучения.
«Русскоязычные школы еще есть. Но с сентября 2020 года такие школы переходят на украинский язык обучения... А школы с языками нацменьшинств, которые относятся к языкам Евросоюза, — с сентября 2023 года. И тех, и тех мы должны к этому переходу подготовить», — сказала Новосад в эфире телеканала «Прямой».
Министр отметила, что в таких школах, которые преимущественно будут обучатся на украинском языке, останется возможность изучать родной язык или литературу, собственно, на своем языке.
«Если мы говорим о русском меньшинстве, то это будет отдельный предмет, плюс можно будет иметь факультативы», — добавила Новосад.
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