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«Газпром» предложил Украине определиться с объемом закупок российского газа

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«Газпром» предложил Украине определиться с объемом закупок российского газа

Председатель правления россиского ПАО «Газпром» Алексей Миллер обсудил вопросы организации поставок российского газа в Европу с 1 января 2020 года с уполномоченным правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георгом Вальдерзее.

Как сообщает пресс-служба «Газпрома», в ходе встречи Миллер указал на то, что властям Украины нужно определиться с объемом закупок российского газа по прямому контракту, так как от этого зависит пропускная способность газотранспортной системы, которую «Газпром» будет готов поддерживать на российской территории. Участники встречи также обсудили проведение Украиной работы по внедрению положений Третьего энергетического пакета ЕС.

«Если эта комплексная работа не будет завершена к 1 января 2020 года, единственный вариант сотрудничества на переходный период — продление действующего договора на транзит газа, адаптированного к актуальным рыночным условиям», — говорится в сообщении «Газпрома».

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Напомним, что срок действия текущего контракта на транзит российского газа через Украину истекает 31 декабря. В середине сентября в Брюсселе прошли консультации, в которых приняли участие главы Минэнерго России и Украины, а также представители Еврокомиссии и руководители «Нафтогаза» и «Газпрома». Стороны пока не заключили соглашение о транзите российского газа через Украину после 2019 года, однако посчитали дискуссию конструктивной.

Газпром, транзит газа, Алексей Миллер
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