Коболев не исключает выход Газпрома на украинский рынок поставок газа

ПАО «Газпром» с 1 января 2020 года может начать прямые поставки газа украинским потребителям в случае подписания договоров о присоединении по европейским правилам, считает глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.
«Газпрому ничто не мешает начать поставку газа украинским потребителям в любой момент времени. Как только у нас будут подписаны договоры о присоединении, и как только мы внедрим европейские нормы работы рынка газа, „Газпром“ сможет прийти на этот рынок и поставлять в таком количестве газ потребителям, как они пожелают. Более того, они могут делать это достаточно эффективно, если их ценовая политика будут дешевле, чем у европейских поставщиков», — сказал он в ходе проходящего в Киеве «5-го украинского газового форума», передает Интерфакс-Украина.
По его словам, на сегодня нежелание Газпрома выполнять текущий контракт с НАК является «вопросом политической плоскости», а после его окончания российская компания вновь может выйти на украинский рынок, если предложит более интересную цену в условиях действующего конкурентного рынка.
«Я не удивлюсь, если 1 января мы увидим „Газпром экспорт“ поставщиком газа для больших украинских потребителей, предприятий разной сферы», — резюмировал Коболев.
Как сообщалось, Украина уже почти четыре года (с 26 ноября 2015 года) не импортирует природный газ по контракту с ПАО «Газпром», закупая ресурс исключительно на своей западной границе.
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