Нацбанк оставил курс гривны практически без изменений

Национальный банк Украины на четверг, 10 октября 2019 года, установил официальный курс гривны 24,7010 грн за доллар против 24,7070 грн за доллар в среду.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 27,1241 грн против 27,1431 грн накануне.