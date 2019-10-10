Зеленский заявляет, что Трамп в разговоре с ним не поднимал вопросы поставок оружия или компании Burisma

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом не было никакого шантажа, как и вопросов по поставкам оружия в Украину и по компании Burisma.
«С оружием и историей с „Бурисмой“ это никак не связано... Шантажа не было, это не было предметом разговора», — сказал Зеленский в ходе общения с журналистами, отвечая на соответствующий вопрос в рамках пресс-марафона в четверг в Киеве, передает Интерфакс-Украина.
«Звонок никак не мог влиять на наши отношения с Америкой», — подчеркнул глава украинского государства.
Зеленский отметил, что, прежде всего, хотел доказать Трампу, что Украина — не страна коррупционеров и новая власть намерена бороться с этой проблемой.
«Не только Трампа, но и многих представителей США интересует вопрос о том, куда идут деньги американских налогоплательщиков. Это нормально», — указал президент.
Пресс-марафон с президентом проходит на территории Kyiv Food Market на Печерске в столице. В Офисе президента сообщили ранее, что Зеленский планирует отвечать на вопросы представителей СМИ весь день.
Белый дом ранее опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским от 25 июля. Из документа следует, что американский президент в беседе действительно касался дел бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера в Украине. Однако, исходя из опубликованного документа, нельзя сделать однозначный вывод о давлении на Зеленского во время разговора.
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