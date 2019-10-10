Президент еще не решил, что делать с Кличко

Президент Владимир Зеленский поддерживает разделение функций Киевского городского председателя и председателя Киевской городской государственной администрации, но обещает еще пообщаться с мэром столицы Виталием Кличко.
Об этом он заявил во время пресс-марафона.
«Мы общались, кстати, с мэром (Кличко — ред.), насколько я знаю, это было уже давно, что он против разделения этих функций (мэра и председателя КГГА — ред.), то есть я не вижу конфликта в этом вопросе, просто у него одно мнение, у меня мнение другое. Мы увидели, как это в других столицах мира происходит — в некоторых столицах это объединено, в некоторых разделено. Я думаю, что надо разделить эти функции. Это мое мнение», — сказал Зеленский.
В то же время на вопрос, планирует ли он уволить Кличко с должности председателя КГГА, глава государства ответил, что еще «думает об этом».
«Почему я его (Кличко — ред.) не уволил? Просто еще не уволил», — отметил Зеленский.
При этом он пообещал еще поговорить с мэром Киева перед тем, как решить вопрос относительно КГГА.
«Я обязательно буду общаться с мэром господином Кличко перед тем, как я решу его уволить», — подчеркнул президент.
В то же время на вопрос, кого он видит на должности председателя КГГА, Зеленский ответил: «Кого я вижу? Это мое личное видение».
Напомним, Кабинет министров еще4 сентября согласовал увольнение Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации и обратился с соответствующим представлением в Офис президента.
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