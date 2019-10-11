Украинцы хотят, чтобы Донбасс вернулся без особого статуса



Более половины украинцев (56%) не поддерживают предоставление и закрепление в Конституции Украины особенного статуса Донбасса, свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 4 по 9 октября 2019 года.

Большинство респондентов (56%) выступают против предоставления и закрепления в Конституции «особого статуса» отдельных территорий Донецкой и Луганской областей (поддерживают лишь 26% опрошенных). Идею введения в Украине федеративного устройства не поддерживают 63% опрошенных, поддерживают — 17%.

Кроме того, оценивая ситуацию в Донбассе, 40% респондентов, считают, что на востоке страны идет война между Украиной и Россией, еще 20% — что там происходит сепаратистский мятеж, поддержанный Россией, 15% разделяют мнение, что на востоке Украины происходит гражданская война, 7% — война между Россией и США, и 7% — на востоке Украины происходит борьба за независимость Донецкой и Луганской народных республик.

Что касается политического будущего территорий ОРДЛО, то 56% граждан Украины хотели бы их возвращения в состав Донецкой и Луганской областей Украины на тех же условиях, что были раньше, 13,5% — чтобы эти территории вернулись под контроль Украины, но получили больше независимости от Киева, 10% — чтобы эти территории образовали автономию в составе Украины, 3% — чтобы эти территории отделились от Украины и стали независимыми государствами, 3% — чтобы эти территории отделились от Украины и вошли в состав Российской Федерации.

Согласно данным исследования, установление мира на Донбассе силовым путем поддерживают только 23,5% граждан (против — 52%). Только 12% поддержали бы отделение территорий, занятых так называемыми «ДНР» и «ЛНР», от Украины (не поддерживают — 73%) и лишь 10% поддержали бы признание Крыма российским в обмен на освобождение Донбасса (не поддерживают — 70%).

При этом идею начала официальных переговоров украинской власти с нынешним руководством ОРДЛО поддерживает 41,5% опрошенных украинцев, не поддерживает — 39%.

Также 47% опрошенных не поддерживают налаживание торгово-экономических, финансовых контактов с «ДНР» и «ЛНР» (поддерживают — 36%). 44% респондентов не поддерживают идею прекращения финансирования территорий ОРДЛО (выплату пенсий, зарплат и т.д.) (поддерживают — 33%).

В то же время украинцы ради достижения мира на Донбассе против таких компромиссов, как: амнистия всем тем, кто принимал участие в боевых действиях на Донбассе (не поддерживают 59%, поддерживают — 18%), отказ от евроинтеграции, (не поддерживают 59%, поддерживают — 19%), предоставление русскому языку статуса второго государственного (не поддерживают 56%, поддерживают — 29,5%), отказ от перспективы членства в НАТО (не поддерживают 54%, поддерживают — 25%).