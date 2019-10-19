Гвоздик потерпел первое поражение и потерял чемпионский пояс

Чемпион WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик проиграл в объединительном бою против обладателя титула по версии IBF Артура Бетербиева. Поединок состоялся в Филадельфии (США) и завершился техническим нокаутом в 10 раунде.
Россиянину сразу начал работать первым номером и пошел в атаку. Уже в конце первого раунда украинский боксер упал, зацепившись за ногу соперника, и рефери засчитал нокдаун. Однако после перерыва перед вторым раундом решение было отменено.
Последующие отрезки противостояния прошли в равной борьбе. Боксеры обменивались ударами. Но уже в 10 раунде Гвоздик побывал в трех нокдаунах, после чего рефери принял решение досрочно остановить бой.
Украинский полутяж лидировал на двух карточках судей после 9 раундов — 87:83, 86:85. Третий судья отдавал победу Бетербиеву — 87:83.
Таким образом, Гвоздик потерял свой чемпионский пояс в полутяжелом весе по версии WBC. В то же время, россиянин одержал 15 досрочную победу, объединив чемпионские пояса.
Теперь в Украине осталось два чемпиона мира в профессиональном боксе — это Василий Ломаченко (WBC, WBA, WBO в легком весе) и Артем Далакян (WBA в наилегчайшем весе). Александр Усик после перехода в супертяжелый дивизион остался без чемпионских поясов в тяжелом весе.
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