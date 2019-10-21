Зеленский прибыл с визитом в Японию

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Японию в рамках рабочего визита, где он примет участие в церемонии интронизации японского императора, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

«Программой визита предусмотрены встречи Главы государства с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, руководителями обеих палат парламента Японии, членами японской парламентской ассоциации дружбы с Украиной, руководством Японского агентства международного развития и Японской ассоциации новой экономики, представителями японского бизнеса», — говорится в сообщении, на официальной странице Офиса президента Украины в соцсети Фейсбук.

В рабочем графике президента Украины запланирован ряд двусторонних встреч с лидерами зарубежных стран.