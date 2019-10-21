Войти
Правительство сменило руководителя НАПК
официально
Правительство сменило руководителя НАПК
Трамп отказался от идеи провести саммит G7 в своем гольф-клубе
резонанс
Трамп отказался от идеи провести саммит G7 в своем гольф-клубе

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

деньги
RSS

Уроженец Одессы стал миллиардером в США

118
Уроженец Одессы стал миллиардером в США

Уроженец Одессы предприниматель Влад Шмунис стал долларовым миллиардером, благодаря недавней сделке, которая заключила его компания RingCentral, сообщает Forbes. RingCentral базируется в Белмонте, штат Калифорния, и предоставляет компаниям корпоративные услуги, связанные с телефонной связью, обменом сообщениями, видеоконференциями и другим.

3 октября RingCentral объявила, что станет партнером поставщика телекоммуникационного оборудования Avaya на новой облачной платформе. Согласно условиям сделки RingCentral выплатит Avaya $500 млн долларов, в том числе аванс в размере $375 млн, а также инвестиции в привилегированные акции на $125 млн. Сделка предоставит RingCentral доступ к 100 млн пользователей Avaya (по сравнению с 2 млн RingCentral) и поможет погасить значительный долг.

После объявления о сделке акции RingCentral выросли в цене на 28% и продолжают расти. Рыночная капитализация компании уже превышает $14 млрд, пишет издание.

По оценкам Forbes, состояние Шмуниса, занимающего пост генерального директора RingCentral сейчас оценивается в $1,3 млрд. Состояние его партнера Влада Вендрова, выпускника университета в Петербурге, журнал оценил в $600 млн.

Читайте также: Правительство сменило руководителя НАПК

Шмунис и его семья иммигрировали в США в 1970-х годах. После окончания Университета штата Калифорния в Сан-Франциско со степенью магистра в области компьютерных наук, он устроился инженером на работу в один из стартапов Силиконовой долины. Перед тем как запустить RingCentral Шмунис в 1992 году основал Ring Zero Systems, компанию по разработке программного обеспечения для корпоративных коммуникаций. Стартап предлагал производителям компьютеров приложение под систему Windows, которое выполняло функцию коммутатора: принимало и доставляло звонки и голосовую почту. Ring Zero в итоге была приобретена компанией Motorola в 1998 году за неизвестную сумму. В 1999 году Шмунис запустил RingCentral вместе с Вендровым, который ранее был инженером в RingZero и Motorola.

миллиардеры, миллиардер, Влад Шмунис
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 21 октября 2019
Воскресенье, 20 октября 2019
Суббота, 19 октября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Андрей Ермолаев
Андрей Ермолаев
директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

Когда большинство становится меньшинством?

Когда большинство становится меньшинством? Когда его последовательно превращают в молчащую массу. Сторонников мирного процесса, широкого компромисса, нового национального диалога - подавляющее большинство в Украине. И это было очевидно и после Майдана 2014, потому что благодаря сторонникам компромисса и мира победил Порошенко в первом туре.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Что нужно усовершенствовать в Программе Правительства

Программа действий Правительства должна стать рабочим документом для проведения экономической политики. Поэтому, кроме декларативных задач, в ней должно содержаться описание практических действий, порядок и сроки их внедрения. На мой взгляд, при общей стратегически правильной положительной направленности этого документа, в нем недостаточно именно тактических средств реализации стратегии, а в избытке слишком оптимистичных предположений и ожиданий.
Валерий Щербина
Валерий Щербина
аналитик ОО «Институт мониторинга ринка инфраструктуры»

Удержится ли на посту глава ГФС Киевской области Кавылин

Учитывая ход внедрения налоговой и таможенной реформы, можно с уверенностью сказать, что ликвидация ГФС и образование новой Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы поставила в сложное положение не налогоплательщиков, заинтересованных в максимальной прозрачности и открытости государственных органов, а укоренившихся, коррумпированных чиновников , «вросших» в свои кресла.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016