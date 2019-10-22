Дубилет анонсировал массовые увольнения в Госаудитслужбе

Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет заявил о намерении реформировать Государственную аудиторскую службу (Госаудитслужбу), в частности, проанонсировал сокращение сотрудников этого органа.
«Последние несколько недель мы занимались функциональным аудитом Госаудита (звучит иронически). Сейчас там работает 3212 человек, и они получают опасно низкие зарплаты. К чему это может приводить, можете догадаться. Количество сотрудников этого органа будет сокращено до ~400», — написал Дубилет на своей странице в Фейсбук во вторник.
При этом он заверил в сотрудничестве с Гоструда, профсоюзами и другими сторонами, «чтобы не бросать просто так людей на произвол судьбы».
Министр также озвучил ключевые направления реформы Госаудитслужбы. Так, ведомство должно фокусироваться на серьезном мошенничестве. «Те сотрудники, которые останутся, должны быть настоящими профессионалами, работающими по международным стандартам и риск-ориентированными подходами, а не придираться к запятым», — отметил он.
Дубилет поддерживает необходимость убрать дублирование функций между Госаудитслужбой и Счетной палатой, Госаудитслужбой и силовыми органами.
Крупные государственные компании, по его словам, должны проходить аудит в частных аудиторских компаниях (иногда сейчас так и происходит, заметил министр).
«Согласно мировой практике, мы передаем Госаудит под Министерство финансов», — озвучил планы министр Кабмина.
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