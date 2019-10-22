В Украине еще несколько дней продлится «бабье лето»

В Украине во вторник осадки не ожидаются, в первой половине дня туман, температура днем 15-20° тепла.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

«Ясно. Без осадков. В первой половине дня туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура днем 15-20°, в западных областях до 23° тепла», — говорится в сообщении.

В Киеве и области без осадков, в первой половине дня туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. В столице температура днем 17-19°, на Киевщине днем 15-20° тепла.

Согласно прогнозу на 23-24 октября, в Украине осадков не ожидается. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, 24 октября в северных областях северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 5-10° тепла; днем 17-22°, на крайнем западе до 25°, 24 октября в северной части 13-18°.

На Киевщине 23-24 октября осадки не прогнозируются. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 5-10° тепла; днем 23 октября 17-22°, 24 октября 13-18°.

На 25-26 октября в Украине осадки не прогнозируются. Температура ночью 4-10° тепла; днем 13-19°, 25 октября в западных областях, 26 октября на Закарпатье местами до 24°.

В столичном регионе 25-26 октября без осадков. Температура ночью 4-9 ° тепла, днем 13-18°.