В Украине еще несколько дней продлится «бабье лето»

В Украине во вторник осадки не ожидаются, в первой половине дня туман, температура днем 15-20° тепла.
Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
«Ясно. Без осадков. В первой половине дня туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура днем 15-20°, в западных областях до 23° тепла», — говорится в сообщении.
В Киеве и области без осадков, в первой половине дня туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. В столице температура днем 17-19°, на Киевщине днем 15-20° тепла.
Согласно прогнозу на 23-24 октября, в Украине осадков не ожидается. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, 24 октября в северных областях северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 5-10° тепла; днем 17-22°, на крайнем западе до 25°, 24 октября в северной части 13-18°.
На Киевщине 23-24 октября осадки не прогнозируются. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 5-10° тепла; днем 23 октября 17-22°, 24 октября 13-18°.
На 25-26 октября в Украине осадки не прогнозируются. Температура ночью 4-10° тепла; днем 13-19°, 25 октября в западных областях, 26 октября на Закарпатье местами до 24°.
В столичном регионе 25-26 октября без осадков. Температура ночью 4-9 ° тепла, днем 13-18°.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016