В Минэкономики озвучили прогноз роста ВВП в 2020 году

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства ожидает роста ВВП в 2020 году на 3,7%, сообщил заместитель главы ведомства Сергей Николайчук.

«На следующий год мы ожидаем ускорения роста до 3,7%», — сказал Николайчук в ходе пресс-брифинга во вторник, передает Интрефакс-Украина.

Как отметил глава министерства, обновленный макроэкономический прогноз будет опубликован после его утверждения на правительственном заседании.