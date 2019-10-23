McKinsey предрекает крах более чем половине банков мира

Мировая банковская индустрия вступила в последнюю фазу очередного экономического цикла, рост объемов кредитования и выручки замедляются, а более 60% банков мира разрушают свою стоимость, говорится в докладе международной консалтинговой компании McKinsey «Последний пит-стоп? Время для смелых шагов».
«Вероятно, это последний пит-стоп в этом цикле для банков, чтобы быстро переосмыслить свои бизнес-модели. Изобретательные, вероятно, станут лидерами в следующем цикле. Другие рискуют остаться сносками на полях истории», — говорится в докладе.
Эксперты также отмечают, что 35% всех банков мира испытывают проблемы от несовершенства бизнес-моделей, нехватки капитала и работы на неблагоприятных рынках. По мнению экспертов McKinsey, в случае провала трансформации едва ли не единственным вариантом выживания для них станет продажа более сильному конкуренту.
В этой связи McKinsey призывает банки срочно действовать по двум направлениям: развивать новые технологии, что позволит повысить доходность бизнеса, а также планировать крупные слияния для увеличения резервов капитала.
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