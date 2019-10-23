Украина задолжала жителям Донбасса более 40 млрд

Задолженность по выплатам пенсий жителям неподконтрольных территорий Донбасса, а также переселенцам-пенсионерам составляет не менее 41,7 млрд гривен. Об этом сообщила в среду уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.
«На 1 сентября 2019 года 259,6 тыс. временно перемещенных лиц не выплачена пенсия за прошедший период на сумму 8,097 млрд гривен ($323,9 млн)», — отметила омбудсмен. По ее словам, это связано, в том числе, с отсутствием соответствующего порядка выплат, который до этого времени не утвержден правительством. Денисова отметила, что в среднем задолженность на одного переселенца составляет около 31 тыс. гривен ($1,24 тыс.).
Кроме того, она привела частичные данные по долгам пенсионерам, проживающим на неподконтрольной территории Донбасса. «Общая сумма невыплаченных пенсий пенсионерам, которые находились на учете в органах Пенсионного фонда на территориях, которые на сегодняшний день временно оккупированы, в период с июня 2016 года по апрель 2018 года составляет 33,6 млрд гривен», — проинформировала она. Денисова добавила, что соответствующие предложения по усовершенствованию законодательства страны были внесены омбудсменом на рассмотрение премьер-министра Алексея Гончарука.
Выплаты пенсий и социальных льгот жителям неподконтрольных территорий Донбасса были остановлены постановлением Кабинета министров от 7 ноября 2014 года. В документе отмечалось, что выплаты должны быть восстановлены после возвращения регионов под контроль центральной власти.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016