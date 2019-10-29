В Голливуде из-за лесных пожаров отменили премьеру нового «Терминатора»

Премьеру фильма «Терминатор: темные судьбы» отменили в Голливуде из-за лесных пожаров в штате Калифорния. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на соответствующее заявление прокатчиков.
«В связи с продолжающимися пожарами, которые бушуют в этом районе, Paramount Pictures и Skydance отменили премьеру фильма „Терминатор: темные судьбы“ в Лос-Анджелесе», — говорится в документе.
Киностудия Paramount Pictures заявила, что еду, предназначенную для приема по случаю премьеры, направят в Красный Крест для пострадавших от пожаров.
По данным телеканала, премьера должна была состояться в Голливуде 28 октября и собрать на красной ковровой дорожке актеров Арнольда Шварценеггера, Линду Хэмилтон, Гэбриеля Луну, Маккензи Дэвис и других.
В воскресенье, 27 октября, власти Калифорнии объявили об эвакуации 180 тыс. человек из-за стихии. Бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер написал в своем Twitter, что покинул свой дом утром 28 октября.
«Если вы находитесь в зоне эвакуации, не валяйте дурака. Уходите», — написал актер, поблагодарив пожарных за героические действия.
Пожары в американском штате бушуют с начала октября. В Калифорнии зарегистрировали несколько очагов, самый крупный из которых получил название «Клещ».
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