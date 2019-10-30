Нацбанк еще немного снизил курс гривны

Национальный банк Украины на среду, 30 октября, ослабил официальный курс гривны на 5 копеек — до 25,1138 гривны за доллар против 25,0671 гривны за доллар во вторник.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 27,8638 грн против 27,7919 грн накануне.