«Укртелеком» демонтирует все таксофоны

«Укртелеком» с 1 февраля 2020 года прекратит предоставлять услуги связи через таксофоны и начнет демонтаж оборудования, сообщили в пресс-службе компании.
Как отмечают в «Укртелекоме», современная связь не оставила места для таксофонов.
«Развитие различных каналов коммуникаций привело к уменьшению спроса на некогда востребованные услуги таксофонов. Если в 2017 году ежемесячно использовалось около 900 тыс. минут разговоров с помощью таксофонов, то уже в 2019 году — менее 380 тыс. минут», — сообщили в компании, подчеркнув, что из-за доступности современных услуг связи (мобильная связь, коммуникаторы, менеджеры и т.д.), услуги таксофонии потеряли свою социальную значимость.
Сегодня сеть «Укртелекома» насчитывает около 4,8 тыс. таксофонов, и практически все они размещены в городах. В среднем ежедневно с одного таксофона происходит около 2,5 минут разговоров.
«Стоит отметить, что оборудование, которое используется на таксофонной сети, физически и морально устарело, и вообще не производится в Украине, что вызывает сложности с эксплуатацией. Уже годы как услуга таксофонии является убыточной. Кроме того, в последнее время в компанию были неоднократные обращения от различных структур и организаций относительно размещения таксофонов на коммерческой основе, то есть с уплатой „Укртелекомом“ арендной платы за их размещение», — подчеркивает оператор.
Учитывая все это, «Укртелеком» принял решение о прекращении с 1 февраля 2020 года предоставления услуг фиксированной телефонной связи, предоставляемых через таксофоны.
В то же время оператор сосредоточится на модернизации и развитии телекоммуникационной инфраструктуры, чтобы предоставлять клиентам современные услуги, в частности, оптического интернета.
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