Фонд госимущества проиграл суд Ахметову за «Укртелеком»

Суд отказался удовлетворить иск Фонда госимущества к ООО «ЕСУ» о расторжении договора купли-продажи 92,79% акций «Укртелекома» и взыскании 2,17 миллиарда гривен пени.

Об этом говорится в решении Хозяйственного суда г. Киева, сообщает Finbalance.

«Истец не доказал факта неисполнения ООО „ЕСУ“ условий договора купли-продажи пакета акций и существенного нарушения покупателем своих обязательств, которое бы в значительной степени лишило истца (продавца) того, на что он рассчитывал при заключении этого договора», — говорится в судебном решении.

Фонд госимущества в 2011 году продал 92,79% акций «Укртелекома» украинской «дочке» австрийской компании EPIC — ООО «ЕСУ» — за 10,575 млрд грн.

Группа «СКМ» украинского олигарха Рината Ахметова купила «ЕСУ» в 2013 году за 860 миллионов долларов у Raga Establishment, которая в начале 2017 года выкупила «Укртелеком» у EPIC.

Raga Establishment заявила, что получила лишь 100 млн долларов от продаж пакета акций и подала в суд.

Суд Лондона в июне 2017 года обязал «СКМ» доплатить 760 миллионов долларов Raga Establishment за «Укртелеком».

В октябре 2019 года «СКМ» выплатил еще более 700 миллионов долларов Raga Establishment.

По данным СМИ, аффилированным с Raga Establishment лицом является олигарх Дмитрий Фирташ.