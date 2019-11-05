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Российские эксперты признали невозможность отказа от транзита газа через Украину

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Российские эксперты признали невозможность отказа от транзита газа через Украину

После запуска двух новых экспортных газопроводов из России — «Северного потока-2» (ожидается не раньше 2020-го) по дну Балтийского мора и «Турецкого потока» (поставки должны начаться до конца 2019 года) в Черном море — профицит мощностей по транспортировке газа в Европу и Турцию существенно возрастет. Но полный отказ от транзита через Украину даже к 2035 году будет возможен только в случае радикального сокращения поставок российского трубопроводного газа на европейский рынок. Об этом говорится в исследовании Института проблем естественных монополий (ИПЕМ), подготовленном для РБК с учетом прогнозов Международного энергетического агентства (IEA), компании BP, Института энергетических исследований РАН, Центра энергетики бизнес-школы «Сколково» и собственного анализа ИПЕМ.

Как отмечается, при сохранении спроса на европейском рынке на российский газ в 2035 году на уровне не ниже показателей 2018 года (около 200 млрд куб. м) через Украину придется прокачивать не менее 41 млрд куб. м газа в год, поскольку остальные экспортные газопроводы не могут продолжительное время работать со 100% загрузкой.

При расчетах ИПЕМ учел мощности уже действующих газопроводов — «Северного потока-1» по дну Балтийского моря, «Ямал — Европа» через Белоруссию и Польшу, «Голубого потока» по дну Черного моря в Турцию и трубопровода в Финляндию, а также построенного, но не запущенного «Турецкого потока» и еще строящегося «Северного потока-2». Но эксперты не брали в расчет возможные ограничения на пропускную способность уже действующих газопроводов. Так, например, в сентябре Европейский суд удовлетворил иск Польши, ограничив до 50% возможность использования наземного отвода «Северного потока-1» в Германии.

Пропускная способность действующих газопроводов, которые «Газпром» использует для экспорта газа, включая украинскую газотранспортную систему, в 2018 году колебалась в диапазоне 224,3–234,7 млрд куб. м газа в год, следует из данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) и «Газпрома», указывает ИПЕМ. При этом профицит мощностей составлял всего 10–14% от их объема (23–34 млрд куб. м в год).

Эксперты ИПЕМ приводят два сценария загрузки трубопроводов.

При оптимистичном для россиян сценарии, предусматривающем ввод в эксплуатацию «Северного потока-2» и «Турецкого потока» на полную мощность (55 млрд куб. м и 31,5 млрд куб. м в год соответственно), пропускная способность трубопроводов для поставок российского газа в Европу и Турцию к 2035 году составит 310,8–321,2 млрд куб. м в год. Рост спроса на российский газ при таком сценарии составит до 235,3 млрд куб. м в год, а объем невостребованных мощностей — лишь 24–27% (при сохранении спроса на уровне 2018 года — 35–37%).

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Наибольшей доли незадействованных мощностей газопроводов эксперты ИПЕМ ждут при резком сокращении спроса на российский газ в Европе — до 153,1 млрд куб. м. При этом пессимистическом сценарии недозагрузка может вырасти до 168,1 млрд куб. м газа в год (52% от общей пропускной способности газопроводов).

В случае ввода в строй дополнительных трубопроводных мощностей (например, дополнительных ниток «Северного потока» и «Турецкого потока») или сокращения спроса на газ в Европе профицит газотранспортных мощностей может превысить 50%, что сделает отказ от использования украинского коридора возможным в долгосрочной перспективе, отмечают эксперты института.

транзит газа
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