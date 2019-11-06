Вышинский не поехал на суд в Киев

Журналист Кирилл Вышинский в среду выписан из больницы, но по состоянию здоровья не может поехать на сегодняшнее заседание суда в Киев.

«Сегодня утром выписан из Первого меда (Первого государственного медицинского университета им. Сеченова — Ред.), где проходил медицинское обследование. И просто физически не могу оказаться в Киеве», — сказал он корреспонденту ТАСС.

Вышинский также сообщил, что во время обследования узнал о проблемах со здоровьем. «Поскольку у меня были определенные проблемы и в тюрьме, а там медицина символическая, то сейчас узнаю много не всегда интересного и приятного. И, к сожалению, эти процессы затянутся», — сказал он.

Вышинский был задержан Службой безопасности Украины 15 мая 2018 года. Ему предъявили обвинение в госизмене и незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд 17 мая 2018 года арестовал его на два месяца, позже эта мера пресечения многократно продлевалась. В Украине ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. 28 августа 2019 года Вышинский был освобожден из-под стражи в Киеве под личные обязательства, дело против него не прекращено.

Россия и Украина 7 сентября провели обмен удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35», в число лиц, переданных украинской стороной, вошел Вышинский.